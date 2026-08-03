韩车企KGM与奇瑞深化合作 涵盖新车研发及未来汽车技术

纽斯频通讯社首尔8月3日电 韩国汽车制造商KG Mobility（KGM）3日宣布，将进一步深化与中国奇瑞汽车合作，范围由技术开发拓展至资本、整车平台、软件定义汽车（SDV）及车规级半导体等多个领域，以加快新车型研发并提升未来汽车技术竞争力。

2日，KGM与奇瑞在首尔签订战略投资协议。前排左起顺时针方向依次为奇瑞汽车执行副总裁张贵兵、奇瑞董事长尹同跃、KG集团会长郭载善、KGM代表理事黄起荣（音）。 【图片=KGM提供】

据KGM消息，公司将面向奇瑞汽车香港法人发行总额为1081.425亿韩元的私募可转换债券（CB），转股价格为每股2760韩元。若全部完成转股，将新增3918.2065万股普通股，奇瑞方面持股比例最高可达16.22%。

双方联合开发的首款车型"SE-10"计划于2027年初上市，将基于奇瑞T2X平台打造，推出插电式混合动力（PHEV）和2.0升汽油版车型，并采用奇瑞基于EEA 5.1架构的软件定义汽车电子电气系统。

目前，KGM在电池及混合动力领域与中国比亚迪开展合作，在下一代运动型多用途汽车（SUV）平台及电子电气架构领域则与奇瑞开展合作。双方还计划启动第二个面向韩国、中国和欧洲市场的联合研发项目，具体车型、生产基地及双方分工未最终确定。

此外，双方合作范围还将进一步扩大至自动驾驶、软件定义汽车以及车规级半导体领域。KGM表示，双方正在就车规级半导体共同投资与研发，以及共享海外生产基地、供应链和销售网络等合作方案进行协商。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社