추미애 경기지사, 폭염 속 화성동부소방서 신축 현장 점검

[수원=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도 전역에 일주일 넘게 폭염특보가 이어지는 가운데 추미애 경기도지사가 3일 화성동부소방서 신축 현장을 찾아 노동환경과 안전실태를 점검하고 도민들의 경기 기후보험 활용을 당부했다.

추미애 자사가 화성동부소방서 신축 현장을 찾아 소방서 신축과 폭염대책을 보고받고 건축현장의 안전을 확인했다. [사진=경기도청]

추 지사는 이날 화성시 영천동에서 공사가 진행 중인 화성동부소방서를 방문해 폭염 대응 상황과 공사장 안전관리 실태를 보고받고 철근콘크리트 공사가 한창인 현장을 직접 둘러봤다. 이어 건축현장 근로자 20여 명과 만나 폭염 속 작업 여건을 청취하고 격려했다.

이 자리에서 추 지사는 "폭염중대경보가 발령 중인데 이번 주가 피크라고 하니 안전에 특히 유의해 달라"며 "현장 특히 야외나 옥외에서 작업하시는 분의 안전이 최우선이라는 점을 말씀드리고 모범을 보여드리기 위해 경기도가 발주한 공사 현장에 왔다"고 방문 취지를 설명했다.

추미애 자사가 화성동부소방서 신축 현장을 찾아 현장근로자를 만나 격려하고 있다. [사진=경기도청]

추 지사는 현장의 폭염 대응 수칙 이행 상황에 대해 "휴게시간을 잘 지키고 있고 낮 기온이 35도 이상 올라갈 때는 옥외 활동이나 옥외 작업을 중지하는 등 안전수칙을 제대로 준수하고 있었다"며 "민간 사업장도 경기도와 시가 현장을 다니면서 감독을 할 텐데 안전수칙을 잘 지켜주시고 폭염사고가 발생하지 않도록 조치해 달라"고 당부했다.

휴게공간 개선과 관련해서는 "휴게공간이 불가피하게 작은 컨테이너 박스에 마련돼 있는데 단열이 되지 않았다"며 "현장에서 덮개를 설치해 단열하도록 조치했다. 다른 곳에서도 휴게공간을 이용하는 노동자들의 불편한 점이 있는지 점검하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "온열질환자가 발생했을 경우 사후조치와 사전예방 조치, 긴급출동조치도 점검했으면 좋겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

추 지사는 특히 "경기도는 온열질환에 걸린 도민 누구나 응급처치와 보상을 받을 수 있는 경기 기후보험을 운영하고 있다"며 경기도민들의 적극적인 이용을 당부했다.

추미애 자사가 화성동부소방서 신축 현장을 찾아 현장 근로자들의 휴게공간 등을 점검했다. [사진=경기도청]

경기도에 따르면 올해 5월 15일부터 8월 1일까지 도내 온열질환 인명피해는 사망 2명을 포함해 총 395명으로 집계됐다. 이 가운데 28%에 해당하는 109명이 실외작업장에서 발생한 온열질환자로 야외 노동자 안전관리의 중요성이 다시 한 번 확인됐다.

경기도는 폭염 시간대 취약한 공사현장, 이동노동자, 논밭 작업자 등 야외 근로자를 대상으로 작업중지 권고와 현장점검, 예찰활동 등을 통해 집중 관리를 추진하고 있다.

특히 도 공공발주 공사현장은 폭염 시간대 작업중지를 의무적으로 시행하고 있으며 체감온도 31도 이상일 때 2시간 이상 작업 시 적절한 휴식 부여, 33도 이상일 때 매 2시간마다 20분 이상 휴식, 35도 이상이면 오후 2시~5시 무더위 시간대 옥외작업 원칙적 중지, 38도 이상이면 긴급조치 작업을 제외한 모든 옥외작업 전면 중단하도록 하고 있다.

또한 도는 31개 시군에 배치된 112명의 노동안전지킴이와 9136명의 자율방재단을 활용해 소규모 공사현장 등 취약지역을 관리하고 있다. 돌봄노인 9만2000 명, 돌봄장애인 3만 명, 건강취약계층 관리가구 14만 가구에는 안부 확인을 실시하고 있으며 노숙인 보호를 위한 현장대응반도 운영 중이다.

그늘막, 물안개 분사장치, 도로 살수장치 등 1만9989개소의 폭염저감시설과 9천 곳의 무더위쉼터를 공공청사와 경로당 등지에서 운영해 도민들의 폭염 피해를 최소화하고 있다.

경기도는 별도 가입 절차 없이 모든 도민이 혜택을 받을 수 있는 '경기 기후보험'을 통해 온열질환 진단비와 응급실 내원비 등을 지원하는 등 폭염 예방부터 피해 회복까지 이어지는 촘촘한 보호체계를 가동하고 있다.

한편 2021년 착공한 화성동부소방서는 현재 공정률 45%로 철근콘크리트공사가 진행 중이다. 지상 3층, 지하 1층, 연면적 5075㎡ 규모로 내년 8월 준공 후 화성시 동탄구, 병점구, 효행구를 관할하는 소방서로 운영될 예정이다.

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