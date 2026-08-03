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숭실대, 고교생 이공계 진로 탐색 지원…AI·양자정보 특강

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  • 숭실대 G-LAMP사업단은 3일 지역 고교생 대상 특강과 자연과학 실험·전공 체험 프로그램을 운영했다고 밝혔다.
  • AI·생명과학·양자정보과학 등 첨단 분야 강연과 대학 수준 자연과학 실험을 통해 고교생들의 이공계 진로 탐색과 과학기술 이해를 도왔다.
  • 사업단은 지역 고교와 협력을 넓혀 과학기술 인재 양성 교육 플랫폼 역할을 강화하고 창의적 인재 양성 프로그램을 지속 확대할 계획이라고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지역 고교 8곳 찾아 첨단과학 연구·진로 소개
강원권 학생 대상 자연과학 실험·전공 체험도

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 숭실대학교 G-LAMP사업단은 지역 고등학생의 이공계 진로 탐색과 과학기술 역량 강화를 위해 고교 특강과 자연과학 실험·전공 체험 프로그램을 운영했다고 3일 밝혔다.

사업단은 지역 고등학교 8곳에서 특강을 열고 강원지역 고교생을 대상으로 두 차례의 자연과학 실험·전공 체험 프로그램을 진행했다. 고교생들이 대학의 교육·연구 환경을 직접 경험하고 자연과학과 인공지능(AI) 등 첨단 과학기술 분야에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 프로그램을 마련했다.

숭실대학교 G-LAMP사업단이 지역 고등학생의 이공계 진로 탐색과 과학기술 역량 강화를 위해 고교 특강과 자연과학 실험·전공 체험 프로그램을 운영하는 모습. [사진=숭실대]

고교 특강은 숭실대 입학처와 연계해 노원고와 동덕여고, 동명여고, 가재울고, 영등포고, 경문고, 중앙대부고, 심석고 등 8개교에서 진행됐다.

숭실대 교수진은 AI와 신약 개발을 비롯해 AI·생명과학, 양자정보과학, 인공지능·생체모사 컴퓨팅, 의료정보·인공지능 등을 주제로 강연했다. 최신 연구 동향과 자연과학 분야의 발전 가능성을 소개하고 학생들이 관련 전공과 진로를 탐색할 수 있도록 교육했다.

원주 대성고와 춘천 유봉여고 학생들을 위한 자연과학 실험·전공 체험 프로그램도 운영됐다. 학생들은 화학과 물리학, 생명과학 분야의 대학 수준 실험에 참여하고 연구 장비를 직접 체험했다.

사업단은 이를 통해 학생들이 자연과학을 기반으로 AI와 바이오, 의료 분야가 융합되는 과정을 이해하도록 지원했다. 대학 교수진과의 만남을 통해 연구자의 역할과 이공계 전공의 특성도 살펴볼 수 있도록 했다.

숭실대 G-LAMP사업단은 앞으로 지역 고교와의 협력을 넓혀 학생들에게 과학 교육과 진로 탐색 기회를 지속해서 제공할 계획이다. 지역사회와 함께 과학기술 인재를 양성하는 교육 플랫폼으로서의 역할도 강화한다.

사업단 관계자는 "학생들이 대학 교수진과의 만남과 전공 실험을 통해 자연과학의 매력과 연구의 가치를 경험하는 계기가 됐기를 바란다"며 "지역사회와 긴밀히 협력해 미래 과학기술을 이끌 창의적 인재 양성 프로그램을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com

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