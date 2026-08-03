강미애 세종교육감, 첫 전 직원 소통..."존중·협력 문화 만들자"

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"현장 중심 정책·시의회 소통 강화" 강조

민원처리 우수 직원·보도의 달인 등 시상

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 강미애 세종시교육감이 취임 이후 첫 전 직원 소통 자리에서 소통과 협력을 바탕으로 새로운 세종교육을 만들어가겠다는 의지를 밝혔다.

3일 세종시교육청에 따르면 강 교육감은 이날 시교육청 대강당에서 열린 '2026년 8월 소통·공감의 날' 행사에서 "새로운 출발인 만큼 처음부터 모든 것을 완벽하게 하려 하기보다 서로 묻고 도우며 하나씩 함께 만들어 가자"고 말했다.

강미애 세종시교육감이 3일 열린 '2026년 8월 소통·공감의 날' 행사에서 인사말을 하고 있다. [사진=세종시교육청] 2026.08.03 vincent977@newspim.com

이번 행사는 강 교육감 취임 이후 처음 열린 전 직원 소통 행사로, 본청 직원과 직속기관장 등이 참석한 가운데 조직 구성원 간 공감과 소통을 바탕으로 새로운 세종교육의 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

강 교육감은 이 자리에서 "시민께 드린 약속은 교육감 혼자 이룰 수 있는 일이 아니라 모든 직원이 함께 만들어 가야 할 과제"라며 "서로를 존중하고 협력하는 문화 속에서 세종교육의 변화를 함께 만들어 가자"고 당부했다.

이어 "'빛나는 오늘, 설레는 내일'은 학생뿐 아니라 함께 일하는 우리 모두에게도 적용되는 약속"이라며 "오늘의 노력이 빛나고 내일이 기다려지는 교육청을 여러분과 함께 만들어 가겠다"고 강조했다.

강 교육감은 앞으로 교육 정책 추진 과정에서도 현장 중심 소통을 강화하겠다는 뜻을 밝혔다.

그는 "교육의 답은 현장에 있다"며 "앞으로도 학교를 직접 찾아 학생과 교직원, 학부모 등 교육가족의 다양한 목소리를 가까이에서 듣고 현장의 의견이 정책으로 이어질 수 있도록 소통을 이어가겠다"고 말했다.

세종시교육청 대강당에서 3일 열린 '2026년 8월 소통·공감의 날' 행사에서 김정남 KAIST 석좌교수가 'AI와 디지털 민주주의의 미래'에 대한 강의를 하고 있다. [사진=세종시교육청] 2026.08.03 vincent977@newspim.com

이어 "세종시의회와도 긴밀히 협력해 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육정책을 함께 만들어 가겠다"며 "교육청과 의회가 우리 아이들을 바라보고 협력할 때 세종교육은 더욱 발전할 수 있다"고 덧붙였다.

강 교육감은 여름철 안전관리와 교직원 건강관리도 당부했다. 그는 "여름방학 기간 물놀이 안전사고와 폭염으로 인한 온열질환 등 각종 안전사고 예방에 더욱 세심한 관심을 기울여 달라"며 "학생들이 안전하고 건강한 방학을 보낼 수 있도록 학교와 교육청이 함께 힘을 모아달라"고 말했다.

이어 "연일 계속되는 무더위 속에서도 교육 현장을 묵묵히 지키고 있는 교직원 여러분께 감사드린다"며 "휴가철 충분한 휴식과 건강관리를 통해 재충전의 시간을 보내고 모두가 안전하고 건강한 여름을 보내길 바란다"고 전했다.

한편 이날 행사에서는 2분기 국민신문고 민원처리 우수부서와 우수 직원, 2026년 상반기 '보도의 달인' 선정 직원에 대한 시상이 진행됐다.

vincent977@newspim.com