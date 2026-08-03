양주시의회, 공식 SNS 인스타그램 신설로 시민 소통 강화

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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시의회가 공식 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램 채널을 신설해 30만 양주시민과의 양방향 소통을 강화한다.

양주시의회 전경. [사진=양주시의회]

양주시의회는 3일 인스타그램 공식 채널을 개설하고 SNS를 활용한 대 시민 홍보와 소통을 한층 강화한다고 밝혔다. 시의회는 지난 2014년 페이스북 페이지를 개설한 이후 시대 흐름에 맞춰 매체별 특성을 살린 다양한 SNS 채널을 운영해 왔다.

현재 시의회는 시민들이 손쉽게 접할 수 있는 블로그, 페이스북, 유튜브를 통해 의정활동 사진과 영상은 물론 시의회 주요 기사 등을 공유하며 의정활동 성과를 꾸준히 알려왔다. 시의회가 운영 중인 3개 채널의 구독자 수는 블로그 8370명, 페이스북 3433명, 유튜브 7746명으로 합산 약 2만 명에 달한다.

이번 인스타그램 채널 신설로 시의회는 보다 폭넓은 세대를 아우르는 구독층을 확보하는 한편 호기심을 자극하는 새로운 형식의 콘텐츠를 통해 시민들에게 한 걸음 더 가까이 다가간다는 계획이다.

인스타그램에서는 시의원들의 주요 의정활동 사진과 함께 조례안·건의안의 핵심 내용을 이해하기 쉽게 풀이한 카드뉴스와 구독자의 관심을 끌 수 있는 쇼츠 형식의 의정 홍보 콘텐츠 등을 집중적으로 선보일 예정이다.

한상민 의장은 "제10대 양주시의회 개원 이후 젊은 층까지 포용할 수 있는 SNS 홍보 채널을 확보하기 위해 지속적으로 노력해 왔다"며 "인스타그램 개설을 통해 모든 시민들과 보다 친근하게 소통하고 알차고 유익한 의회 소식을 전하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

시의회는 인스타그램 개설 직후 본격적인 채널 홍보와 구독자 확보에 나서기 위해 팔로우 신청 등 대대적인 시민 참여 이벤트를 이달 말까지 진행할 예정이며 이를 통해 시민과의 적극적인 소통에 힘쓸 계획이다.

시의회 계정은 인스타그램에서 '양주시의회'를 검색해 확인할 수 있다.

asj7376@newspim.com