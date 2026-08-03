의정부시, 시민 안전 보장 위해 하천 징검다리 안전시설 확충 강화

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 시민들이 안심하고 하천을 이용할 수 있도록 징검다리 시설을 개선하고 안전시설을 확충하는 등 안전한 하천 이용 환경 조성에 나섰다고 3일 밝혔다.

의정부시가 징검다리 시설을 개선하고 안전시설을 정비하고 있다.[사진=의정부시]

시에 따르면 이번 사업은 신규 징검다리 설치와 기존 시설물 유지관리를 병행해 시민 안전을 종합적으로 강화하는 데 초점을 맞추고 있다. 시는 사업비 9억2000만원(특별교부세 4억원, 특별조정교부금 5억2000만원)을 투입해 올해 11월 준공을 목표로 중랑천 2개소와 부용천 1개소에 폭 2m 규모의 징검다리를 설치하는 사업을 추진 중이다.

신규 징검다리는 돌과 돌 사이를 연결한 형태로 조성해 유모차와 휠체어도 이용할 수 있도록 설계했다. 이에 따라 어린 자녀를 동반한 시민과 교통약자도 하천을 보다 안전하고 편리하게 오갈 수 있을 것으로 시는 기대하고 있다.

시는 신규 설치와 더불어 기존 징검다리에 대한 정비도 강화하고 있다. 우기 이전에는 중랑천 징검다리 주변에 퇴적된 토사와 돌을 제거해 물 흐름을 원활히 하고 집중호우에 대비했으며 호우 이후에는 지방하천 전 구간에 설치된 징검다리 59개소를 대상으로 이끼와 흙·모래를 제거해 미끄럼 사고 예방에 주력하고 있다.

또한 현장점검을 통해 시설물 상태와 하천 여건을 수시로 확인하고 위험요인을 신속히 조치하는 등 현장 중심의 안전관리 체계를 운영 중이다.

하천 내 응급상황 발생에 대비한 대응체계도 보강한다. 현재 지방하천 일원에 인명구조함 4개를 설치·운영하고 있으며 앞으로 6개를 추가로 설치해 보다 신속한 구조 대응이 가능하도록 할 계획이다.

의정부시는 중랑천 징검다리 4개소에는 발광 다이오드(LED) 표지병을 설치해 야간 보행 중 발을 헛디디는 등 안전사고를 예방하도록 했다. [사진=의정부시]

아울러 중랑천 징검다리 4개소에는 발광다이오드(LED) 표지병을 설치해 야간 보행 시 발을 헛디디는 등의 안전사고를 예방할 수 있도록 했다.

이 같은 응급 대응체계 강화는 최근 하천에서의 고립 및 추락 등 안전사고 사례가 잇따르면서 그 필요성이 더욱 부각된 데 따른 조치다. 지난 7월 27일에는 호원동 중랑천에서 불어난 물살에 고립된 80대 여성이 의정부소방서 구조대에 의해 구조됐고 6월에는 녹양동 하천을 점검하던 시 생태하천과 직원들이 물에 빠진 노인을 직접 구조한 사례도 있었다.

김원기 의정부시장은 "하천은 시민들이 일상에서 가까이 이용하는 생활공간인 만큼 안전이 무엇보다 중요하다"며 "시민들이 안심하고 이용할 수 있는 하천 환경을 조성하고 현장 중심의 예방 행정을 강화해 시민의 생명과 안전을 지키겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com