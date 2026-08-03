정부 위원회서 일할 청년위원 찾는다…34명 공개 모집

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 앞으로 정부 위원회 청년 위원 모집 계획이 '청년인재DB' 홈페이지를 통해 일괄 공개된다. 정부는 먼저 국가지식정보위원회 등 7개 위원회에서 일할 청년위원 34명을 공개 모집한다.

국무조정실은 정부 위원회 청년위원 모집 계획이 청년인재DB를 통해 일괄 공개된다고 3일 밝혔다.

부처별·위원회별로 흩어져 있던 청년 위원 모집 정보를 한눈에 제공한다는 취지다.

국무조정실은 현재 227개인 정부 위원회의 청년 위원 위촉 수요를 사전 조사하고, 모집 정보를 분기별로 청년인재DB에 통합 안내한다는 방침이다.

[사진=청년인재DB 홈페이지 갈무리]

이번 공모에는 국가지식정보위원회 등 7개 위원회에서 34명의 청년 위원을 공개 모집한다.

참여를 희망하는 청년은 청년인재DB 가입 및 본인의 프로필을 등록한 후, 각 위원회별 모집 절차에 따라 지원할 수 있다.

정부는 향후 청년인재DB에서 직접 신청할 수 있도록 시스템을 개선할 예정이다.

일반 국민이 국민추천제 홈페이지를 통해 우수 청년을 청년 위원으로 추천하는 국민추천제도 운영한다.

임기근 국무조정실장은 "정부 모든 정책에 청년이 참여하고 청년의 시각이 반영되어야 한다. 이번 통합공모를 통해 다양한 청년들이 위원 모집에 적극적으로 참여할 수 있게 되고, 향후 정부위원회 청년위원 위촉비율(의무비율 20% 이상) 달성에도 기여할 것으로 기대된다"고 전했다.

sheep@newspim.com