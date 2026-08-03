전북, 햇빛소득마을 조성 확대…주민참여형 재생에너지 기반 강화

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행안부 1차 공모 8개 시군 17개 마을 선정, 2030년까지 500개소 조성 추진

2차 공모 12개 시군 74개 마을 신청, 전력계통·ESS 지원 등 후속 행정 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 주민이 태양광 발전 수익을 공유하는 '햇빛소득마을' 조성사업을 확대하며 주민참여형 재생에너지 기반 구축에 나선다고 3일 밝혔다.

행안부가 추진한 햇빛소득마을 1차 공모에서 전북도내 8개 시군 17개 마을이 사업 대상지로 선정됐으며 전북도는 이를 기반으로 2030년까지 햇빛소득마을 500개소를 조성할 계획이다.

전북도내에서 선정된 햇빛소득 마을 17개소 현황[사진=전북자치도]2026.08.03 lbs0964@newspim.com

햇빛소득마을은 마을공동체가 유휴부지 등에 태양광 발전시설을 설치하고 전력 판매 수익을 주민 복지와 공동사업에 활용하는 주민주도형 재생에너지 사업이다.

주민이 에너지 생산의 주체로 참여해 지역 소득을 창출하고 마을의 지속가능성을 높이는 것이 핵심이다.

이번 공모에는 도내 10개 시군 24개 마을이 신청했으며 조합 구성, 사업부지 확보, 자금 조달 계획, 전력계통 연계 가능성 등을 종합 평가해 17개 마을이 최종 선정됐다.

선정 마을 가운데 완주 어두·왜목마을은 즉시 사업을 추진하며 나머지 16개 마을은 부지 확보와 전력계통 보완 등 조건을 충족한 뒤 사업을 본격화한다. 조건부 선정 마을은 6개월 이내 보완을 완료하면 인허가 절차에 착수할 예정이다.

도는 전력계통 부족으로 사업 추진에 어려움을 겪는 마을을 대상으로 배전망 에너지저장장치(ESS) 설치가 조기에 이뤄질 수 있도록 관계기관과 협력을 강화하는 등 후속 지원에 행정력을 집중할 방침이다.

햇빛소득마을에 대한 관심도 높아지고 있다. 2차 공모에는 12개 시군 74개 마을이 신청했으며 평가 결과는 오는 9월 말 발표될 예정이다.

lbs0964@newspim.com