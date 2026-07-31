김영훈 노동장관, 택배 물류센터 폭염 대응 상황 점검

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31일 경기 파주서 폭염안전수칙 이행 여부 확인

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 31일 오후 8시경 경기 파주 택배 물류센터를 찾아 폭염 안전 5대 기본수칙 현장 이행 실태를 확인했다.

노동부에 따르면 이번 점검은 낮 동안 축적된 열기와 높은 습도가 야간까지 이어지는 물류센터의 취약한 작업환경을 점검하기 위해 마련됐다.

점검 결과 상·하차장 및 분류장 등 주요 작업장소 온·습도계가 설치되지 않아 공정별 체감온도를 정확하게 확인하기 어려운 것으로 나타났다.

작업장 인근에 냉방이 가능한 휴게시설도 마련되지 않은 것으로 확인돼 노동부는 해당 센터에 즉시 개선을 지시했다.

김영훈 고용노동부 장관이 31일 오후 8시 11분경 경기 파주 택배 물류센터를 찾아 현장 체감온도가 32.5도에 달한 것을 확인하고 있다. [사진=고용노동부]

택배 상·하차장과 분류장은 노동강도가 높고 외부 열기와 물류 차량에서 발생하는 열에도 노출돼 야간에도 온열질환 위험이 지속될 수 있다.

김 장관은 택배 상·하차장과 분류장, 휴게시설 등을 직접 살펴보면서 노동자가 실제 작업하는 장소에서 체감온도 측정 및 기록이 제대로 이뤄지고 있는지 확인했다.

김 장관은 공정별·층별 온·습도계 설치 현황과 체감온도에 따른 작업시간 조정과 휴식 부여 여부, 냉방·환기설비 운영 현황, 시원한 물·얼음·보냉장구 제공 여부, 온열질환 의심자 대응 체계 등도 살폈다.

택배 물량과 작업속도에 관계 없이 노동자가 실제로 작업을 멈추고 체온을 낮출 수 있도록 휴식이 보장되는지, 체감온도가 높은 경우 작업시간 조정·작업 단축·작업중지 등 단계별 조치가 실제로 이행되고 있는지 등도 점검 대상에 포함됐다.

노동부는 오는 9월까지 폭염 안전 특별 대책반을 운영하면서 물류·유통업 등 폭염 취약사업장을 중심으로 주·야간 현장점검과 감독을 강화할 계획이다.

김 장관은 "실제 작업장소의 체감온도를 정확히 측정하고 노동자가 작업을 멈춰 충분히 쉴 수 있도록 해야 한다"며 "폭염 속에서 택배 물량과 작업속도가 노동자의 생명보다 우선 할 수는 없는 만큼, 확인된 위험은 즉시 개선하고 필요할 경우 작업시간 조정과 작업중지를 주저하지 말아야 한다"고 강조했다.

sheep@newspim.com