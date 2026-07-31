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대구시, 첫 대규모 간부급 인사 단행....민선9기 시정체제 구축

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  • 대구시는 3일 민선9기 첫 국·과장급 대규모 인사를 단행했다
  • 추경호 시장은 경제·공간·시민행정 3대 축 중심으로 젊고 전문성 있는 간부를 전진 배치했다
  • 대구시는 일하는 조직문화 구축과 대구경제 대개조·공간 대전환·시민 체감 행정을 가속화하겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'일하는 시정'위한 핵심진용 전면 재편...젊은 인재 전진 배치
경제 대개조·공간 대전환·시민체감행정 3대 축 강화
3급 이상 16명...4급 86명 등 102명

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구시가 민선9기 첫 대규모 간부급 인사를 단행했다.

대구시는 민선9기 첫 조직개편 시행일인 8월 3일에 맞춰 2026년 하반기 국·과장급 인사를 단행하고 시정 비전인 '변화와 성장, 더 나은 내일'을 실현할 새로운 시정 추진체계를 본격 가동한다고 31일 밝혔다.

이번 인사는 추경호 시장 취임 직후 실시한 원포인트 인사에 이은 첫 대규모 간부급 인사이다.

대구광역시 산격청사 전경[사진=대구시]2026.07.31 nulcheon@newspim.com

새롭게 재편된 조직에 실행력과 전문성을 갖춘 인재를 핵심보직에 전진 배치해 '일하는 조직문화' 구축에 초점이 맞춰졌다.

특히 조직 내부의 폭넓은 의견 수렴 과정을 거쳐 실무 현장과 조직을 가장 잘 아는 내부의 객관적인 평가를 최대한 반영하는 등 추 시장이 지속해서 강조해 온 인사 원칙을 담아냈다고 대구시는 설명했다.

대구시는 업무 성과와 전문성, 책임감과 조직 기여도를 종합적으로 살펴 '실제로 일하고 성과를 만들어낼 수 있는' 최적임자를 선정해 적재적소에 배치했다고 덧붙였다.

또 ▲인공지능 전환·민생경제 회복·대기업 유치 등 '대구경제 대개조' 가속화▲도시·공항·교통 인프라 중심 '공간 대전환' 추진 ▲청년·안전·복지·문화 등 '시민 체감 행정' 강화를 3대 축으로 핵심 진용을 구축했다고 강조했다.

젊고 열정적인 인재 전진 배치....'대구경제 대개조' 가속

민선9기 경제·산업분야 핵심 과제의 속도감 있는 추진 위해 젊고 열정적인 간부를 전진 배치한 것이 눈에 띈다.

확대 개편되는 원스톱기업투자센터장에는 강한 추진력을 갖춘 김동혁 신공항정책국장(42, 행시55기)을 배치해 앵커기업 유치와 기업애로 해소, 규제혁신을 현장에서 직접 챙기며 가시적인 투자 성과를 창출하도록 했다.

정책기획관에는 현안 조정 역량을 갖춘 이상민 원스톱기업투자센터장(46, 행시54기)을 보임해 민선9기 공약과 핵심 현안을 총괄하는 시정 컨트롤타워 역할을 맡겼다.

인공지능정책관에는 산업 이해도와 변화대응력을 갖춘 정민규 문화예술정책과장(46, 행시58기)을 발탁해 지역 주력산업과 미래산업 전반의 인공지능 전환에 속도를 내도록 했다.

경제정책과장에는 산업현장 경험이 풍부한 서성철 산단진흥과장(53, 9급공채)을, 민생경제과장에는 시정전반의 폭넓은 경험을 갖춘 이문영 총무과장(56, 9급공채)을, 투자유치과장에는 유관기관과의 협업 역량을 겸비한 오창균 농산유통팀장(54, 7급공채)을 각각 보임해 지역경제 회복부터 기업유치까지 원스톱 경제정책의 진용을 강화했다.

신설되는 공공기관이전담당관에는 중앙정부와 광역행정을 두루 경험하고 행정안전부에서 전입하는 정동화 서기관(56, 9급공채)을 배치해 제2차 공공기관 이전에 집중 대응할 수 있도록 했다.

도시·공항·교통·환경 전문성 강화....'공간 대전환' 추진

도시 공간구조 개편과 신공항·도시철도 등 대형 현안의 차질 없는 추진위해 기술 전문성과 현장 경험을 갖춘 간부를 적재적소에 배치한 것이 두드러진다.

도시계획·개발과 도시정비 분야의 전문성과 책임성 제고를 위해 도시주택국을 도시건설국과 건축주택국으로 분리·재편하고, 도시건설국장 직무대리에는 황선필 공항건설총괄과장(39, 행시55기)을 과감히 발탁해 젊은 추진력을 바탕으로 도시개발사업을 속도감 있게 이끌도록 했다.

신설되는 건축주택국장에는 건축행정 전반에 밝고 풍부한 현장 경험을 겸비한 김병환 도시건설본부장(57, 7급특채)을 보임해 기술인재의 전문 역량을 시정 전면에 투입했다.

공항정책국장에는 교통·기반시설 분야의 대형 현안사업을 안정적으로 이끌어 온 허준석 교통국장(48, 행시56기)을 배치해 폭넓은 사업 이해도를 기반으로 대구경북신공항 건설사업의 국가주도 사업 전환과 공항정책 전반을 총괄하도록 했다.

교통국장에는 철도시설과장을 역임하며 철도와 역세권 개발 분야에서 기획역량을 쌓아 온 허주영 도시주택국장(44, 행시54기)을 배치하고 사업소로 재편되는 도시철도건설본부장 직무대리에는 현병철 도시건설본부 건설토목부장(58, 9급공채)을 보임해 도시철도 계획과 건설기능을 조기에 안정시키고 본청과 사업소를 잇는 일원화된 추진체계를 구축하도록 했다.

기후에너지환경국장에는 환경정책에 대한 전문성을 검증받은 지형재 북구 부구청장(53, 행시51기)을 복귀시켜 기후·환경과 에너지 정책을 유기적으로 연계하도록 했다.

사업소 재편에 맞춰 상수도사업본부장 직무대리에는 최미경 미래혁신정책관(56, 9급공채)을, 도시건설본부장 직무대리에는 노태수 고용노동정책과장(55, 7급공채)을 각각 보임해 시민 생활의 핵심 인프라인 상수도 서비스의 혁신과 도시 기반시설 분야의 현장 지휘력을 강화했다.

청년·복지·문화·소통 중심... '시민 체감 행정' 강화

청년 일자리와 복지·문화·안전·소통 등 시민 삶과 맞닿은 분야에 뛰어난 업무 역량을 갖춘 간부를 대거 배치해 정책 체감도를 높였다.

청년정책과장에는 경제정책 전문성과 젊은 감각을 겸비한 조경동 경제정책관(40, 행시60기)을 발탁해 청년의 눈높이에 맞는 일자리 창출과 지역정착 정책을 본격 추진토록 했다.

복지정책과장과 문화예술정책과장에는 각각 한기봉 신청사건립과장(55, 9급공채)과 심신희 성평등가족과장(57, 9급공채)을 보임해 복지·문화 정책에 새로운 활력을 불어넣고 통합돌봄과 문화예술 생태계 강화에 속도를 더하도록 했다.

안전정책과장에는 기획·인사 등 시정 핵심 보직을 두루 거친 원정민 인사혁신과장(56, 9급공채)을 보임해 안전정책 전반을 촘촘하게 살피도록 했으며, 홍보담당관에는 김정화 섬유패션과장(51, 7급공채)을 보임해 새로운 소통 감각으로 민생과 시민 일상에 밀착한 콘텐츠 발굴과 도시브랜드 홍보를 강화하도록 했다.

총무과장 직무대리에는 이대진 기획팀장(46, 7급공채)을, 인사혁신과장에는 이재달 대학정책과장(52, 7급공채)을 각각 보임해 시정 각 분야에서 축적한 경험과 기획력을 조직 운영에 접목해 새로운 시각과 유연한 운영으로 부서 간 협업을 촉진하는 한편 성과와 능력 중심의 일하는 조직문화를 확립하도록 했다.

추경호 대구시장은 "이번 인사는 민생경제 회복과 산업 혁신 뿐만 아니라 도시공간 대전환 등 대구의 미래를 좌우할 핵심과제를 신속하고 과감하게 추진하기 위한 첫 대규모 인사"라며"모든 공직자가 시민의 목소리를 빈틈없이 정책에 담고 분명한 성과로 보답해 시민 생활에 확실한 변화와 혁신을 이뤄내고 '대구라는 자부심'을 반드시 되찾겠다"고 강조했다.

nulcheon@newspim.com

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SK하이닉스 17년만에 상한가 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK하이닉스가 31일 장중 상한가에 진입하면서 최태원 SK그룹 회장의 반도체 승부수가 다시 주목받고 있다. 반도체 불황 속에서 SK하이닉스 인수를 밀어붙였던 최 회장이 최근 주가 급락 국면에서 개인 명의로 처음 자사주를 사들인 지 하루 만에 주가는 가격제한폭까지 올랐다. 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 21분 기준 SK하이닉스는 전 거래일보다 39만6000원(29.95%) 오른 171만8000원에 거래되고 있다. 장중 고가이자 가격제한폭 상단이다. 거래량은 853만6822주를 기록 중이다. 최 회장이 보유한 SK하이닉스 주식 3620주의 평가액은 현재가 기준 62억1916만원이다. 공시상 취득금액 49억31만740원과 비교하면 미실현 평가이익은 13억1884만9260원이다. [사진=뉴스핌DB, AI 인포그래픽=서영욱 기자] 매수 당일 종가인 132만2000원을 적용한 평가액은 47억8564만원으로 취득금액보다 약 1억1467만원 낮았다. 주식을 사들인 직후에는 평가손실을 기록했지만, 이튿날 주가가 상한가로 급반등하면서 하루 만에 13억원대 평가이익으로 전환됐다. 이번 매수는 단순한 내부자 주식 취득 이상의 의미로 받아들여지고 있다. 최 회장이 그룹의 사업 구조를 반도체 중심으로 바꾼 SK하이닉스 인수의 당사자인 데다, 최근에도 AI 시대 메모리 수요와 SK하이닉스의 장기 경쟁력에 대한 자신감을 거듭 드러냈기 때문이다. SK의 반도체 사업 구상은 최 회장의 부친인 최종현 선대회장 시절로 거슬러 올라간다. 최 선대회장은 1978년 선경반도체를 세우며 반도체 진출을 추진했지만 2차 오일쇼크로 계획을 접었다. 이후 최 회장이 2011년 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수를 결정하고 2012년 SK하이닉스를 출범시키면서 30여 년간 이어진 반도체 사업 구상이 현실화됐다. 최 회장은 당시 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 말했다. SK하이닉스 인수는 당시에도 순탄한 결정은 아니었다. 반도체 업황이 침체돼 있었고, 정유·통신을 주력으로 하던 SK와의 사업적 연계가 뚜렷하지 않다는 반대 의견이 적지 않았다. 15년 전 업황 부진기에 회사 인수를 결정했던 최 회장이 이번에는 주가 급락기에 직접 주주로 나섰다는 점도 주목된다. 금융감독원 전자공시에 따르면 최 회장은 전날 장내에서 SK하이닉스 보통주 3620주를 매입했다. 최 회장이 SK스퀘어를 통하지 않고 개인 명의로 SK하이닉스 주식을 보유한 것은 이번이 처음이다. 취득단가는 주당 135만3677원이며 총취득액은 49억31만740원이다. 내부자거래 사전공시 기준인 50억원보다 9968만9260원 적다. 현행 자본시장법상 상장사 임원이나 주요주주가 발행주식 총수의 1% 이상 또는 50억원 이상을 거래하려면 거래 개시 30일 전까지 매매계획을 공시해야 한다. 거래 수량이 발행주식 총수의 1% 미만이면서 거래금액도 50억원 미만이면 사전공시 의무가 면제된다. 시장에서는 최 회장이 사전공시 의무가 발생하지 않는 범위에서 매입 규모를 최대한 늘려 최근 급락장에서 신속하게 책임경영 의지를 나타낸 것이라는 해석이 나온다. 한편 최 회장은 지난 17일 열린 대한상공회의소 제주포럼에서 SK하이닉스 주식에 대해 "샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법"이라며 "메모리는 앞으로도 계속 필요하기 때문에 시간을 주면 우상향으로 간다"고 자신감을 내비친 바 있다. dconnect@newspim.com 2026-07-31 14:38
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민주당 당대표 여론조사 보니 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 적합도·선호도 여론조사에서 일반 국민은 정청래 후보, 민주당 지지층에선 김민석 후보가 앞서는 흐름이다. 오는 8월 1일 충청권 첫 지역 순회 합동 연설회와 경선 결과 발표를 앞두고 있어 민주당 전대 열기가 더욱 후끈 달아오르고 있다.     [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 29일 오후 서울 마포구 MBC에서 열린 방송토론회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.29 photo@newspim.com ◆ NBS, 정청래 21% 김민석 19% 송영길 6% 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 27~29일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 전화 면접조사를 진행한 NBS(전국지표조사)에 따르면, 차기 당대표 적합도 정청래 후보 21%, 김민석 후보 19%, 송영길 후보 6% 순이었다. 민주당 지지층에서는 김 후보 34%, 정 후보 29%, 송 후보가 9%로 나타났다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. ◆ 오마이뉴스 민주당 지지층, 김민석 41.6% 정청래 37.7% 송영길 9.5% 오마이뉴스 의뢰로 여론조사기관 에스티아이(STI)가 지난 27~28일 전국 18살 이상 성인 남녀 중 민주당 지지층과 무당층 1184명을 대상으로 실시한 당대표 후보 지지도 조사에서 김 후보 41.6%, 정 후보 37.7%, 송 후보 9.5%였다. 오마이뉴스 조사는 구조화된 질문지를 사용한 휴대전화 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다.  ◆ 뉴스토마토, 정청래 36.9% 김민석 28.0%, 송영길 9.2% 뉴스토마토가 여론조사 전문기관 미디어토마토에 의뢰해 지난 27~28일 전국 18살 이상 남녀 1033명을 대상으로 한 조사에서는 차기 당대표 선호도 1순위로 정 후보가 36.9%였다. 김 후보는 28.0%, 송 후보는 9.2%였다.  민주당 지지층에서는 김 후보가 44.9%로 정 후보 38.9%보다 높은 지지를 얻었다. 송 후보는 11.2%였다.  선호투표제 도입에 맞춰 실시한 2순위 선호도 조사에서는 송 후보가 33.9%로 가장 높은 응답을 받았다. 이어 김 후보가 12.9%, 정 후보 9.0% 순이다. 송 후보를 2순위로 선택한 57.9%는 김 후보를 1순위로 꼽았다. 36.9%는 정 후보를 선택했다. 미디어토마토 조사는 무선 전화 ARS 방식으로 진행됐다. 민주당은 이번 당대표 선거에 선호투표제를 처음 도입했다. 선호투표제는 유권자가 후보 한 명만 선택하는 것이 아니라 1·2·3순위 선호 후보를 함께 기입하는 방식이다. 먼저 1순위 득표를 집계해 과반 득표자가 나오면 그대로 당선자가 결정된다. 과반 득표자가 없을 땐 최하위 득표자의 2순위 표를 배분한다. 각 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-07-31 10:20

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