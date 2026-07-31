AI 핵심 요약beta
- 경상북도가 31일 실국장급·부단체장 인사를 단행했다
- 4급 승진 인사와 2급·3급 명예퇴직 인사를 시행했다
- 3급 파견·퇴직준비교육으로 조직 재편을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆ 실국장급(2급)
▲안전행정실장 김상철
◆ 실국장급(3급)
▲안전기획관 최정애 ▲식품한류산업국장 구광모 ▲지방정부전략국장 이상수 ▲과학산업국장 박시균 ▲경제통상국장 이경곤 ▲기후환경국장 직무대리 강병정 ▲에너지산업국장 김미경 ▲해양수산국장 남건 ▲감사관(개방형직위) 이승태
◆ 부단체장
▲포항시 부시장 배용수 ▲안동시 부시장 이치헌 ▲영천시 부시장 김병기 ▲상주시 부시장 최순규 ▲의성군 부군수 곽은희 ▲영덕군 부군수 권순박 ▲청도군 부군수 윤상환 ▲고령군 부군수 정광호 ▲울릉군 부군수 이의준
◆ 3급 파견
▲안동의료원 파견 황인수
◆ 4급 승진
▲대변인실 김경곤 ▲농업대전환과 김복순 ▲문화예술과 김선옥 ▲도시계획과 김철교 ▲APEC시설과장 직무대리 박문관 ▲에너지정책과 박승기 ▲정보통신담당관실 서병문 ▲민생경제과 손영글 ▲정책기획관실 손정민 ▲감사관실 윤선균 ▲교육청소년과 이명자 ▲경제정책노동과 이정숙 ▲안전정책과 이학명 ▲자치경찰총괄과 조정희 ▲어르신복지과 김건우 ▲소재부품산업과 이시형 ▲농식품유통과 박윤희 ▲기후환경정책과 신용 ▲도로철도과 고대길 ▲지역개발과 복성원 ▲성주참외과채류연구소장 서영진 ▲대기질평가과장 최현경
◆ 명예퇴직(2급)
▲안전행정실장 김종수 ▲포항시 부시장 장상길
◆ 명예퇴직(3급)
▲경제통상국장 이재훈 ▲해양수산국장 문성준 ▲감사관 윤성용 ▲상주시 부시장 오상철 ▲의성군 부군수 방주문 ▲청도군 부군수 김동기 ▲경북대학교 파견 이정아
◆ 퇴직준비교육(3급)
▲고령군 부군수 김충복
[안동=뉴스핌] nulcheon@newspim.com