김성제 의왕시장, 국토부 2차관 면담...'위례~과천선 연장' 등 철도망 건의

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홍지선 국토부 2차관 만나 위례~과천선 제5차 국가철도망 계획 반영 요청

월암역·동탄~인덕원선 왕곡역 신설·의왕역 지하화 종합계획 반영 건의

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 지역 내 대규모 주택공급 사업에 발맞춰 수도권 남부 철도 교통 망을 확충하기 위해 국토교통부에 적극적인 지원을 건의했다.

김성제 의왕시장 국토교통부 2차관 면담 - 의왕시 핵심 철도 사업 반영 요청 _ 왼쪽 김성제 시장, 오른쪽 홍지선 2차관. [사진=의왕시]

의왕시는 김성제 시장이 31일 서울시 중구 국토발전전시관에서 홍지선 국토교통부 2차관과 면담을 갖고 의왕시 주요 철도망 구축 사업에 대한 정부 차원의 관심과 협조를 요청했다고 밝혔다.

이 자리에서 김 시장은 '위례~과천선 의왕 연장' 사업이 의왕·군포·안산 3기 신도시 등 정부의 핵심 주택공급 정책과 직결된 노선임을 설명하며 '제5차 국가철도망 구축계획'에 반영해 줄 것을 강력히 요청했다.

김성제 의왕시장 국토교통부 2차관 면담 - 의왕시 핵심 철도 사업 반영 요청. [사진=의왕시]

김 시장은 경기도 철도구축망 계획에 포함된 해당 노선이 동탄~인덕원선, GTX-C 노선 등과 연계돼 수도권 남부의 철도 네트워크를 완성하는 핵심 연결축이 될 것이라고 강조했다.

아울러 김 시장은 월암공공주택지구 등 주변 개발에 따른 교통 수요 급증에 대비해 '국도1호선 월암역 추가 정거장 신설'을 건의하고 오전·왕곡지구 개발과 연계된 '동탄~인덕원선 왕곡역 신설'의 당위성을 재차 피력했다.

김성제 의왕시장 국토교통부 2차관 면담 - 의왕시 핵심 철도 사업 반영 요청. [사진=의왕시]

또한 철도 시설로 인한 도시 단절과 지역 영향 완화를 위해 '의왕역 지하화 및 복합개발 사업'을 정부의 '지상철도 지하화 통합개발 종합계획'에 반영해 줄 것을 함께 요청했다.

김성제 의왕시장은 "의왕시가 추진 중인 대규모 개발사업이 성공적으로 열매를 맺으려면 지역을 효율적으로 잇는 촘촘한 철도망이 반드시 뒷받침돼야 한다"며 "의왕의 철도 노선은 단순한 지역 숙원을 넘어 수도권 남부의 미래 교통 경쟁력 확보를 위한 필수 기반 시설"이라고 말했다.

김성제 의왕시장 국토교통부 2차관 면담 - 의왕시 핵심 철도 사업 반영 요청. [사진=의왕시]

이에 홍지선 국토교통부 2차관은 "국가 개발사업과 연계한 철도망 확충을 위해 관계 기관과 협의를 진행 중"이라며 "위례~과천선 연장을 비롯해 의왕시가 건의한 주요 철도 사업을 실무 차원에서 면밀히 살펴보겠다"고 답했다.

1141world@newspim.com