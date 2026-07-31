민형배 전남광주특별시장 "미래산업 육성·민생 안정'…직접 챙기겠다"

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반도체지원단 시작으로 업무공유회 순차 개최

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장이 31일 광주청사에서 반도체산업지원단과 농수산본부를 차례로 주재하며 호남권 반도체 클러스터와 고수온 위기 대응을 집중 점검했다.

전남광주통합특별시에 따르면 이날 업무공유회는 시장 특별지시로 마련된 실·국 핵심현안 공유 자리로, 반도체산업지원단을 시작으로 순차 진행된다. 시장이 직접 현안을 챙기고 부서 간 협업을 강화해 정책 실행력을 높이기 위한 조치다.

반도체산업지원단 업무공유회. [사진=전남광주통합특별시] 2026.07.31 ej7648@newspim.com

반도체산업지원단 회의에서는 호남권 반도체 클러스터의 핵심 기반인 전력·용수 공급 대책과 공사 중 주민불편 최소화 방안, 재원 확보 전략을 검토했다. '반도체 메가프로젝트'의 성공을 위한 시민 공감대 형성 방안도 논의됐다. 기업·대학·지자체 협력 기반을 강화하고 시민 체감형 홍보 콘텐츠와 참여 프로그램을 확대하는 방안을 살폈다.

농수산본부 회의에서는 해양수산부가 7월 30일 고수온 위기경보를 '심각Ⅰ'로 격상하고 비상대책본부를 가동한 데 따른 대응책을 집중 점검했다. 서·남해 6개 해역에 고수온 경보가 발령된 가운데 양식수산물 피해와 생산 차질을 줄이기 위한 현장 대응체계와 피해 저감 대책을 살폈다.

전남광주통합특별시는 피해 우려 지역과 양식어가 대응 상황을 점검하고 고수온 장비와 현장 지원체계가 신속히 가동되도록 관계기관 협조를 강화키로 했다. 정보 공유체계도 촘촘히 운영한다.

민 시장은 "서남권 반도체 클러스터는 통합특별시의 미래 먹거리이자 대한민국 산업지도를 바꿀 핵심 사업"이라며 "고수온 대응은 시민생활과 지역산업 피해를 줄이기 위해 한시도 늦출 수 없는 시급한 현안"이라고 강조했다. 이어 "시민 불편이 발생하지 않도록 철저히 관리하고 빈틈없이 대비해달라"고 주문했다.

민 시장은 "미래산업 육성과 민생 안정이라는 두 축 모두 시정의 최우선 과제로 삼아 앞으로도 직접 챙기겠다"고 밝혔다.

전남광주통합특별시는 이번 회의 결과를 바탕으로 후속조치를 체계적으로 관리하고 부서 간 협업을 강화해 정책 실행력을 높여 나갈 계획이다.







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