소녀시대 유리, 19년 만에 SM과 결별…"팀 활동은 계속"

AI 핵심 요약beta
- 소녀시대 유리가 31일 SM엔터테인먼트와 전속계약을 종료하기로 했다
- SM은 유리와 19년간 함께하며 가수·배우로서의 활약에 감사 뜻을 전했다
- 전속계약은 끝나지만 소녀시대 활동은 계속되며 유리의 새로운 출발을 응원한다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 유리가 19년간 몸담았던 SM엔터테인먼트를 떠난다.
SM엔터테인먼트는 31일 공식 입장을 통해 "당사는 권유리와 심도 있는 논의 끝에 오는 8월 31일부로 19년간의 동행을 마무리하기로 상호 협의했다"고 밝혔다.
이어 "권유리가 2007년 소녀시대로 데뷔해 전 세계 K-팝 열풍을 이끌고 시대를 대표하는 그룹으로 성장했으며, 배우로서도 빛나는 행보를 이어가는 모든 여정을 함께할 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "'올라운더 아티스트'로 눈부신 활약을 펼쳐준 권유리에게 깊이 감사드린다"고 전했다.
다만 소녀시대 활동은 계속된다. SM은 "전속계약은 종료되지만 향후 소녀시대 멤버로서의 활동은 변함없이 함께할 예정"이라며 "새로운 출발을 앞둔 권유리의 앞날을 진심으로 응원하겠다"고 밝혔다.
유리는 2007년 소녀시대로 데뷔해 '다시 만난 세계', '지(Gee)', '소원을 말해봐' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 이후 솔로 가수는 물론 배우로도 활동 영역을 넓히며 다방면에서 활약을 이어오고 있다.
moonddo00@newspim.com