김원기 의정부시장, 기획예산처에 지하철 8호선 연장사업 예산 지원 요청

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 김원기 경기 의정부시장이 '지하철 8호선(별내선) 의정부 연장사업'의 '제5차 대도시권 광역교통 시행계획' 반영을 위해 중앙정부를 상대로 전방위 대응에 나서고 있다.

김원기 의정부시장은 31일 국회에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 8호선 연장사업 추진을 위한 국가 차원의 지원을 요청했다.[사진=의정부시청]

31일 시에 따르면 김 시장은 앞서 국토교통부 장관과 대도시권광역교통위원장을 만나 8호선 의정부 연장사업의 필요성과 당위성을 설명한 데 이어 이번에는 박홍근 기획예산처 장관을 직접 만나 국가 차원의 예산 지원을 요청했다.

김 시장은 이날 국회에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 지하철 8호선(별내선) 의정부 연장사업의 추진 배경과 사업 필요성을 상세히 설명하고 국가 계획 반영과 조속한 사업 추진을 뒷받침할 적극적인 정부 예산 지원을 건의했다.

이번 면담은 대도시권광역교통위원회가 수립 중인 '제5차 광역교통 시행계획'에 8호선 의정부 연장사업을 신규 사업으로 반영하고 이후 사업이 신속하게 추진될 수 있도록 국가 재정 지원 기반을 사전에 마련하기 위한 취지에서 이뤄졌다.

앞서 의정부시는 해당 연장 사업을 제5차 광역교통 시행계획에 반영해 달라는 건의를 관계 기관에 지속적으로 이어오고 있다.

김 시장은 국토교통부의 공공주택 공급 정책에 따라 민락·고산지구 등 대규모 주거단지가 조성되면서 의정부시 인구가 꾸준히 증가했음에도 이에 상응하는 광역철도망 확충이 이뤄지지 않아 시민들의 교통 불편이 심화되고 지방자치단체의 복지·행정 부담도 함께 커지고 있다고 설명했다.

의정부시는 앞서 8호선 의정부 연장과 GTX-C 노선 조기 개통을 핵심 교통 현안으로 제시하며 광역교통 인프라 확충 필요성을 꾸준히 강조해 왔다.

김 시장은 특히 8호선 의정부 연장사업이 단순한 지역 철도사업을 넘어 수도권 순환철도망의 단절 구간을 연결해 국가철도망 운영 효율성을 높이고 경기북부 광역교통 서비스를 개선하는 핵심 프로젝트라고 강조했다.

아울러 김 시장은 제5차 광역교통 시행계획 수립 과정에서 신규 사업에 대한 폭넓은 검토가 이뤄질 수 있도록 기획예산처의 각별한 관심을 요청하고 시행계획 반영 이후 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 국가 예산 확보와 재정 지원에도 적극 협조해 줄 것을 건의했다.

김원기 시장은 "8호선 의정부 연장은 46만 의정부 시민의 오랜 염원이자 수도권 균형발전과 국가철도망 완성을 위해 반드시 필요한 사업"이라며 "정부와 지속적으로 협의해 제5차 광역교통 시행계획 반영은 물론 조속한 사업 추진을 위한 예산 확보에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com