경기도교육청, 미국 시애틀서 재미한국학교협의회와 교육협력 논의

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안민석 교육감, 재미동포 한글학교 협력 가능성 첫 논의

경기 한국어랭귀지스쿨(KLS) 지원 및 교사 역량강화 연수 공유

연락 창구 지정·학생 교류 시범 운영 등 협력 분야 단계적 확대

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 미국 시애틀에서 열린 'K-컬처 여름 캠프'를 계기로 지난 30일(현지시간) 재미한국학교협의회(NAKS) 서북미 지부 관계자들과 만나 한·미 교육교류 협력 방안을 협의했다고 31일 밝혔다.

이번 간담회는 서북미 지역 재미동포 한글학교와의 실질적인 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

경기도교육청은 미국 시애틀에서 열린 'K-컬처 여름 캠프'를 계기로 지난 30일(현지시간) 재미한국학교협의회(NAKS) 서북미 지부 관계자들과 만나 한·미 교육교류 협력 방안을 협의했다. [사진=경기도교육청]

재미한국학교협의회(NAKS)는 미국 전역 1000여 개 주말 한글학교로 구성된 연합 단체로 서북미 지부는 워싱턴주와 오리건주 등에서 차세대 재미동포 2세에게 한국어와 한국 문화를 가르치고 있다.

이날 만남에서 도교육청과 협의회는 자원봉사 교사를 중심으로 운영되는 한글학교의 여건을 고려해 도교육청이 교육 콘텐츠와 교사 연수를 지원하고 한글학교는 현지 교류 기반을 제공하는 상호호혜적 협력 모델을 구축키로 했다.

구체적으로 도교육청은 ▲경기 한국어랭귀지스쿨(KLS) 콘텐츠 지원▲자원봉사 교사 대상 역량강화 연수▲K-컬처 수업 콘텐츠 공유▲학생 국제교류 프로그램 연계▲경기온라인학교를 활용한 한·미 학생 교류 등을 협력 과제로 제시했다.

특히 도교육청이 시애틀 한국교육원에 제공 중인 경기 한국어랭귀지스쿨(KLS) 콘텐츠는 현지에서 높은 교육 효과를 거두고 있어 확장성이 클 것으로 기대된다.

양측은 우선 전담 연락 창구를 지정하고 학생 교류 시범 운영 등 실현 가능한 분야부터 차근차근 협력 범위를 늘려가기로 뜻을 모았다.

경기도교육청 관계자는 "이번 만남은 서북미 재미동포 사회와 경기교육이 손을 맞잡는 첫걸음"이라며 "한글학교 현장의 목소리를 경청하며 서로에게 보탬이 되는 교육 교류로 차근차근 발전시켜 나가겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com