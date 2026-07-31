전남광주특별시, 세계 김밥·소금 페스티벌 10월 여수서 개최

AI 핵심 요약beta
- 전남광주특례시가 10월 9일부터 11일까지 여수엑스포박람회장에서 세계 김밥·소금 페스티벌을 개최했다
- 31일 착수보고회에서 공간구성·프로그램·안전관리 등 행사의 기본방향과 세부 추진계획을 논의했다
- 김밥·소금 테마존과 체험·경연·시식 프로그램으로 지역 수산물 브랜드와 관광 산업 활성화를 추진했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 오는 10월 9일부터 11일까지 3일간 여수엑스포박람회장에서 '2026 전남광주 세계 김밥&소금 페스티벌'을 연다.
전남광주특례시는 31일 무안청사에서 착수보고회를 열고 행사 기본방향과 세부 추진계획을 점검했다고 밝혔다.
보고회에는 특례시 관계자와 행사 대행 기관, 분야별 전문가 등이 참석해 축제의 공간 구성과 핵심 프로그램, 홍보·마케팅, 관람객 편의와 안전관리 방안 등을 논의했다.
행사 슬로건은 'ALL RIGHT!(괜찮다, 좋다, 훌륭하다!)'로 정했다. 김밥과 소금의 역사 전시, 전남광주 특산물 김밥 시식, 세계 김밥 경연대회, 천일염 DIY 체험클래스, 역사 속 소금이야기 등 미식·문화·체험 프로그램을 중심으로 차별화된 콘텐츠를 구성할 계획이다.
행사전체는 김밥존, 천일염존, 공연존, 마켓존, 힐링존 등으로 구분해 운영한다. 국내외 관광객이 함께 즐기는 체류형 축제로 기획됐다.
손영곤 전남광주특례시 수산유통가공과장은 "김밥과 소금은 전남광주의 청정 수산물과 미식문화를 세계에 알릴 매력적인 콘텐츠"라며 "지역의 맛과 멋, 이야기가 어우러진 세계적인 축제가 되도록 내실 있게 준비하겠다"고 밝혔다.
전남광주특례시는 이번 페스티벌을 통해 지역 수산물의 브랜드 가치를 높이고 관광 산업 활성화에 나선다는 방침이다.
ej7648@newspim.com