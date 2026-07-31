청주시, SNS 특별보좌관 이춘기 씨 위촉

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 31일 민선9기 첫 SNS 특별보좌관으로 이춘기씨를 위촉했다.
- 청주시는 특별보좌관 운영 규정을 제정해 시장이 각 분야 전문가를 10명 이내 비상임 명예직으로 위촉할 수 있도록 했다.
- 시는 디지털 홍보 환경 변화에 대응하고 시민과의 온라인 소통을 강화하기 위해 이춘기 특별보좌관에게 시 SNS 전략과 시민 참여 확대 자문을 맡겼다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 31일 민선 9기 첫 특별보좌관으로 SNS 분야 전문가 이춘기 씨를 위촉했다.
시는 민간 전문가의 정책 역량을 시정에 접목하기 위해 특별보좌관 제도를 본격 운영한다고 밝혔다. 급변하는 행정 환경에 유연하게 대응하고 시민과의 소통 경쟁력을 높이기 위한 조치다.
앞서 시는 특별보좌관의 위촉과 운영 기준을 담은 '청주시 특별보좌관 운영 규정'을 제정했다. 지난 16일 관련 훈령을 발령했으며 시장이 각 분야 전문가를 10명 이내로 특별보좌관으로 위촉할 수 있도록 했다. 특별보좌관은 임기 2년의 비상임 명예직으로 활동하며 한 차례 연임이 가능하다.
청주시는 첫 자문 분야로 사회관계망서비스(SNS)를 선택했다. 디지털 플랫폼 중심으로 변화하는 홍보 환경에 선제적으로 대응하고 시민과의 온라인 소통을 강화하기 위한 조처로 받아들여진다.
이춘기 특별보좌관은 앞으로 시 공식 SNS 운영 전략을 비롯해 홍보 콘텐츠 기획과 시민 참여 확대 방안 등에 대해 전문적인 자문을 맡게 된다.
이장섭 시장은 "민간 전문가의 전문성과 현장 경험을 시정에 적극 반영해 정책의 완성도를 높이고 시민이 체감하는 행정 성과를 만들어가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com