장기미집행 청주 월명공원, 58년만에 시민 품으로

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민간공원 특례사업으로 452억 재정 절감…휴식 공간으로 개방

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주의 대표적인 장기미집행 도시공원이었던 월명공원이 민간공원 특례사업을 통해 58년 만에 시민을 위한 도심 녹지공간으로 새롭게 문을 열었다.

수백억 원의 재정 부담을 덜면서도 대규모 공원을 확보한 사례로 민간과 공공이 협력해 도시공원 문제를 해결한 대표 모델이라는 평가를 받고 있다.

청주 월명공원 준공식. [사진=청주시] 2026.07.31 baek3413@newspim.com

청주시는 31일 월명공원 에피트 온 더 파크 주민공동시설에서 '월명공원 민간공원 조성사업 준공식'을 열고 공원 조성을 공식 마무리했다고 밝혔다.

이날 준공식에는 이장섭 청주시장과 임은성 청주시의회 의장을 비롯해 지역 주민 등 100여 명이 참석해 새롭게 조성된 공원의 개방을 함께 축하했다.

월명공원은 지난 1967년 도시계획시설로 지정됐지만 토지 보상과 공원 조성에 필요한 막대한 예산을 확보하지 못해 수십 년 동안 사업이 답보 상태에 머물렀던 대표적인 장기미집행 도시공원이다.

청주시는 민간공원 특례사업 방식을 도입해 사업의 돌파구를 마련했다. 공원 부지 일부에 공동주택 개발을 허용하는 대신 민간사업자가 나머지 부지를 공원으로 조성해 시에 기부채납하는 방식으로 사업을 추진하면서 장기간 해결되지 못했던 공원 조성 과제를 마무리했다.

청주 월명공원. [사진=충북도] 2026.07.31 baek3413@newspim.com

시는 이번 사업으로 토지보상비 351억 원과 도로공사비 38억 원, 공원 조성공사비 63억 원 등 모두 452억 원 규모의 재정 지출을 줄이는 효과를 거뒀다고 설명했다. 동시에 도심 한가운데 시민들이 자유롭게 이용할 수 있는 녹지공간을 확보하는 성과도 얻었다.

새롭게 문을 연 월명공원은 총면적 10만2487㎡ 규모다. 관리사무소와 화장실, 주차장 등 기본 편의시설을 비롯해 잔디광장과 야외학습장, 문화공연과 피크닉이 가능한 휴식공간이 조성됐다.

이장섭 시장은 "58년 동안 시민들이 기다려 온 월명공원이 비로소 시민의 공간으로 돌아왔다"며 "앞으로 공원 시설을 체계적으로 관리하고 도심 녹지 확충을 지속적으로 추진해 시민들이 일상 속에서 자연을 누릴 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com