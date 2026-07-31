창원시, 제조AX 산학혁신파크 선정…AI 기반 제조업 혁신 전환

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AI 분석 장비 및 교육 운영 계획

중소기업 기술 전환 지원 기대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 산업통상부 공모 사업인 제조AX 산학혁신파크에 선정됐다. 시는 마산자유무역지역과 봉암공단을 중심으로 AI 기반 제조 전환 지원에 나선다.

시는 산업통상부가 공모한 2026년 스마트그린산단 지원사업의 하나인 제조AX 산학혁신파크에 선정됐다고 31일 밝혔다.

이번 사업은 마산자유무역지역과 봉암공단의 제조업에 인공지능 기술을 접목하기 위한 개방형 협력공간을 조성하고 현장 실증과 인재 양성, 데이터 연계를 통해 중소 제조기업의 AI 활용 역량을 높이는 내용이다.

마산자유무역지역 전경[사진=경남도] 2026.07.31

시는 경남테크노파크 인공지능혁신본부, 경남창원산학융합원, 경남대학교와 함께 오는 8월부터 2028년까지 3년간 총 66억3600만원을 투입해 사업을 추진한다. 국비는 60억원, 시비는 6억원, 민자는 3600만원이다.

주요 사업은 제조AX 산학혁신파크 인프라 구축, 재직자 HR-리빌딩 프로그램 운영, 제조AX 데이터 라이브러리 구축 등 3개 분야다. 시는 산단 인근에 대학과 연구기관, 기업이 공동으로 활용할 수 있는 AI·데이터 분석 장비와 테스트베드 환경을 마련할 계획이다.

현장 문제 해결 중심의 실습형 교육을 통해 재직자의 직무를 AI 친화적으로 재설계하고, 제조 공정과 설비, 품질 데이터를 수집·표준화해 기업 간 활용이 가능한 데이터 생태계도 조성한다.

시는 이번 사업이 자금과 전문인력 부족으로 AI 도입에 어려움을 겪던 마산권 중소 제조기업의 기술 전환을 돕는 계기가 될 것으로 보고 있다.

강기윤 시장의 후보 시절 공약이었던 마산자유무역지역·봉암공단 디지털 혁신전환과도 맞닿아 있다는 평가가 나온다.

강 시장은 "마산자유무역지역과 봉암공단의 디지털 전환은 선택이 아닌 생존의 문제"라며 "노후 산단에 고부가가치를 창출하고 청년이 찾는 산업기지로 재도약할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com