2026年上半年韩国演出市场持续增长 票房收入增8.9%

纽斯频通讯社首尔7月31日电 韩国艺术经营支援中心31日发布《2026年上半年演出市场票务销售情况分析报告》显示，今年上半年韩国演出市场票房收入约8095亿韩元（约合人民币38亿元），同比增长8.9%，市场已连续第五年保持增长。

《天鹅湖》演出现场。【图片=国立芭蕾舞团】

报告基于韩国演出综合票务信息系统（KOPIS）2026年1月至6月票务预订数据统计。数据显示，今年上半年韩国共举办演出1.0658万场、演出6.4423万场次，售出票务约1141万张，同比分别增长7.8%、3.7%和6.3%。平均每张门票售价为7.0963万韩元，较去年同期增加1748韩元。

剔除大众艺术（流行演出）后，其他演出门类共举办演出7964场、演出5.6363万场次，售出票务约778万张，实现票房收入约3507亿韩元，各项指标均较去年同期增长。

按演出类型看，话剧增长最为明显。受1000座至5000座以下大型剧场演出需求增加带动，话剧票务销售量同比增长26.6%，票房收入同比增长105.0%，付费购票比例较去年同期提高1.7个百分点。

古典音乐演出场次同比下降5.8%，但票务销售量和票房收入分别增长12.2%和11.8%，其中器乐演出票房收入同比增长15.6%。大众艺术方面，尽管演出场次同比减少3.1%，但演出数量、票务销售量和票房收入分别增长11.9%、3.5%和9.3%，流行音乐演出增长带动大众艺术市场继续扩大。

相比之下，音乐剧、韩国传统音乐和舞蹈演出表现有所回落。其中，音乐剧演出数量同比增长13.1%，但票房收入下降6.1%；韩国传统音乐中的声乐和器乐演出均出现下降；舞蹈演出除演出数量外，其余主要指标均有所下降，但芭蕾舞演出各项指标实现增长。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社