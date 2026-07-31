골프존클라우드, 앱 '스마트캐디' 업데이트...오토샷트래킹 지원, 연습하기 기능 도입

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존클라우드(대표이사 안원익)는 골프 라운드 전용 앱 '스마트캐디' 업데이트에 나섰다.

골프존클라우드는 "'오토샷트래킹' 지원 기기를 확대하고 '연습 기능'을 새롭게 추가하며 라운드부터 연습까지 아우르는 골프 플랫폼으로 서비스를 강화했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존클라우드가 골프 라운드 전용 앱 '스마트캐디' [사진=골프존] 2026.07.31 iaspire@newspim.com

앞서 지난 1월 골프존클라우드는 iPhone(아이폰), Apple Watch(애플워치)에서 구동되는 스마트캐디를 전격 공개하며 안드로이드 중심의 서비스를 넘어 다양한 스마트 기기에서 이용 가능한 환경을 구축했다. 골프존클라우드는 이번 업데이트를 통해 Apple Watch에서도 '오토샷트래킹' 기능을 제공하고, 안드로이드 버전에는 '연습하기' 기능을 새롭게 도입했다.

스마트캐디의 '오토샷트래킹'은 사용자의 스윙 모션과 타격을 인식해 샷 위치를 추적하고 자동으로 스코어를 기록하는 기능이다. 골프존클라우드는 이번 업데이트로 오토샷트래킹 지원 기기를 확대하며 사용자 접근성과 라운드 편의성을 한층 높였다.

스마트캐디 안드로이드 버전에 새롭게 추가된 '연습하기'는 스마트워치의 센서를 활용해 사용자의 스윙 템포를 분석해 주는 기능이다. 이를 통해 사용자는 자신의 스윙 리듬을 수치로 확인할 수 있어 보다 체계적인 연습과 경기력 향상에 도움을 받을 수 있다. 골프존클라우드는 오는 9월 중 Apple Watch에서도 연습하기 기능을 사용할 수 있도록 업데이트할 예정이다.

스마트캐디는 이번 '연습하기' 기능 도입으로 라운드뿐 아니라 연습장에서도 활용 가능한 골프 라이프 플랫폼으로 서비스 영역을 확장했다. 골프존클라우드는 스마트캐디의 혁신적인 기능을 더 많은 골퍼가 경험할 수 있도록 앱 신규 가입 후 로그인한 고객 전원에게 무료 체험권을 제공하고 있다.

글로벌 회원 200만 명 이상을 보유한 스마트캐디는 스마트워치에서는 정교한 골프코스 안내를, 모바일에서는 라운드에 대한 상세 통계 분석을 제공하는 골프 라운드 전용 앱이다. 전 세계 4만여 개 골프 코스 정보가 탑재되어 있고, 이 중 8천여 개 골프장에서는 그린 언듈레이션 정보를 제공한다. 또한 전 세계 모든 골프 코스에서 경사를 반영한 거리 안내 기능을 지원하고 있다. 2023년 12월에는 구글플레이의 '2023 올해를 빛낸 워치 앱'에 선정되며 글로벌 골프 라운드 앱으로 자리매김하고 있다.

골프존클라우드 안원익 대표이사는 "오토샷트래킹은 스마트캐디의 핵심 기능 중 하나로, 이번 업데이트를 통해 더 많은 골퍼들이 다양한 스마트 기기에서 스마트캐디의 주요 기능을 이용할 수 있게 됐다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 골퍼의 입장에서 필요한 기능을 구상해 라운드뿐 아니라 골프 전 영역에서 누구나 쉽고 즐겁게 골프를 즐길 수 있는 환경을 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.

골프존클라우드는 글로벌 골프 플랫폼 기업 골프존그룹의 기술력을 바탕으로 스마트 골프장 서비스를 제공하고 있다. 골프존그룹은 골프존홀딩스, 골프존, 골프존클라우드, 골프존카운티, 골프존커머스 등 그룹 내 다양한 역량을 결집해 차별화된 골프 경험을 제공하기 위한 기술 개발을 지속하고 있다.

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