대한체육회, 아시안게임 D-50 맞아 사기 진작 행사 개최…이상현 단장 2억원 격려금 쾌척

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막 50일을 앞두고 국가대표 선수단의 사기 진작 행사를 열었다.

대한체육회는 지난 30일 충북 진천 국가대표선수촌에서 국가대표 선수들의 화합과 결의를 다지기 위한 '치어업 스테이지(CheerUP Stage)'를 개최했다고 31일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이상현(오른쪽) 아시안게임 선수단장이 국가대표 격려금 2억원을 김택수 선수촌장에게 전달했다. [사진=대한체육회] 2026.07.31 football1229@newspim.com

이번 행사는 아시안게임을 50일 앞두고 훈련에 매진하고 있는 국가대표 선수들을 격려하기 위해 마련됐다. 현장에는 국가대표 선수 800여 명이 참석했다.

행사에는 유승민 대한체육회장, 김택수 국가대표선수촌장, 이상현 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단장(대한사이클연맹회장) 등이 참석했다. 이 선수단장은 대표팀의 선전을 기원하며 격려금 2억원을 전달했다.

이날 행사에서는 선수단 격려 공연과 선수들이 직접 참여하는 프로그램이 진행됐다. 예선을 거쳐 본선에 오른 국가대표 선수 7명은 동료 선수들 앞에서 무대를 선보였다.

심사 결과 역도 김수현이 1위를 차지했다. 2위는 수구 전기재, 3위는 복싱 강수경에게 돌아갔다. 인기상은 양궁 최은규, 업비트특별상은 아티스틱스위밍 이규빈이 받았다.

1위 김수현에게는 스마트TV가 수여됐고, 2·3위 선수에게는 후원사 SK텔레콤이 제공한 스마트폰이 전달됐다.

[서울=뉴스핌] 아시안게임 D-50 국가대표 사기 진작 행사 '치어업 스테이지' 행사 시상식 이후 단체 사진을 촬영하고 있다. [사진=대한체육회] 2026.07.31 football1229@newspim.com

김수현은 "4년 전 열린 '가왕선발전'에서 2위를 차지했는데 이번에는 1위에 올라 매우 기쁘다"며 "아시안게임에 출전하는 모든 국가대표 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있기를 응원한다"고 말했다.

김택수 국가대표선수촌장은 "훈련으로 바쁜 국가대표 선수들이 잠시나마 함께 웃고 서로를 응원할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"며 "아시안게임이 50일 남은 만큼, 오늘 무대에서 보여준 자신감과 에너지가 대회에서도 좋은 경기력으로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.

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