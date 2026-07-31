【韩股收盘】 韩国股市强劲反弹 KOSPI创近18年来最大单日涨幅

纽斯频通讯社首尔7月31日电 受美国大型科技企业业绩向好以及市场对人工智能（AI）投资担忧缓解等因素带动，韩国股市31日大幅反弹，韩国综合股价指数（KOSPI）上涨17.91%，基本收复前一交易日大部分跌幅。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，截至当天收盘，KOSPI报6595.45点，较前一交易日上涨1001.89点，涨幅17.91%。盘中，KOSPI一度升至6630.77点，较前一交易日上涨18.54%，盘中涨幅创2008年10月30日以来新高。韩国创业板指数（KOSDAQ）收于719.76点，较前一交易日上涨74.98点，涨幅11.63%。

当天开盘后，韩国交易所先后对KOSPI和KOSDAQ市场启动程序化买入暂停机制。

资金流向方面，韩国交易所数据显示，在韩国主板市场，外国投资者和机构投资者分别净买入5.7819万亿韩元和2.6145万亿韩元，个人投资者净卖出8.3279万亿韩元。

个股方面，半导体板块涨幅居前。三星电子上涨26.81%，收于26.25万韩元；SK海力士上涨29.95%，收于171.8万韩元。SK Square上涨29.91%，三星电机上涨29.92%，三星电子优先股上涨26.49%，三星物产上涨19.56%，三星生命上涨17.99%。此外，现代汽车、起亚、HD现代重工业和韩华航空航天等个股也不同程度上涨。

当天，首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1424.0韩元，较前一交易日上涨13.4韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社