서다운·고제열·김기흥·이한영 대전시의원, 충청광역연합의회 제2기 의정 시작

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- 고제열·서다운·김기흥·이한영 시의원은 31일 충청광역연합의회 제2기 개원식에 참석해 공식 의정활동을 시작했다.
- 네 의원은 개원식 전 국립대전현충원 참배 후 충청권 상생발전과 초광역 협력 강화를 위한 책임 있는 의정활동을 다짐했다.
- 서다운 시의원은 제2부의장으로, 김기흥 시의원은 초광역행정산업위원장으로 선출돼 충청권 공동번영과 균형발전 성과 창출에 주력하겠다고 밝혔다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 충청광역연합의회 의원으로 선임된 더불어민주딩 소속 고제열·서다운·김기흥과 국민의힘 소속 이한영 대전시의원이 본격 활동을 시작했다.
31일 대전시의회에 따르면 고제열·서다운·김기흥·이한영 시의원은 이날 열린 충청광역연합의회 제2기 개원식에 참석해 공식 의정활동에 들어갔다.
의원들은 개원식에 앞서 국립대전현충원을 찾아 헌화와 분향으로 순국선열과 호국영령을 추모한 뒤 개원식에 참석해 제2기 충청광역연합의회의 출범을 함께 축하했다. 이어 충청권 상생발전과 초광역 협력 강화를 위한 책임 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다는 의지를 다졌다.
특히 서 시의원은 제2기 충청광역연합의회 제2부의장으로, 김 시의원은 초광역행정산업위원회 위원장으로 각각 선출돼 의장단과 상임위원회를 이끄는 핵심 역할을 맡게 됐다. 두 의원은 충청권 상생과 균형발전을 위한 실질적인 성과 창출에 주력할 계획이다.
서 제2부의장은 "제2기 충청광역연합의회 출범은 충청권의 공동 번영을 위한 새로운 출발"이라며 "대전시민의 목소리를 충실히 대변하고, 대전·세종·충북·충남이 함께 성장할 수 있도록 의장단과 의원 간 소통과 협력을 강화해 주민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com