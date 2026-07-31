추미애 지사, 경기북동부 대전환 구상...새로운 초격차 창출 강조

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 추미애 경기도지사가 31일 경기북부청사 상황실에서 열린 도지사 실국 업무보에서 '경기북부 대전환' 구상을 담은 모두발언을 통해 경기 북부를 '경기 북동부'로 재규정하고 항공·우주·에너지·농업 분야를 아우르는 신(新) 성장 전략을 제시했다고 밝혔다.

31일 경기도청북부청사 상황실에서 추미애 지사가 실국업무보고 전 모두발언을 하고있다. [사진=경기도청북부청사]

추 지사는 이날 "우리 경기북동부를 대한민국의 내일을 개척하는 기회의 땅으로 만들고 싶다"며 "새로운 초격차를 만들어내는 공간으로 경기북동부가 주역이 돼 달라"고 말했다.

추 지사는 "경기북동부는 새로운 분야에서 새로운 초격차를 만들어 낼 기회의 땅이 돼야 한다"며 "경기북동부를 바라보는 우리의 시각부터 완전히 바꾸겠다. 제가 경기북부라고만 하지 않겠다. 북동부로 바꿔 부르겠다"고 말하며 지역에 대한 인식 전환을 강조했다.

추 지사는 경기북동부 발전 전략으로 세 가지 핵심축을 제시했다. 첫 번째로 "경기북동부를 항공·우주, MRO 분야의 새로운 첨단기지로 육성하는 방향을 정하겠다"고 밝혔다.

두 번째 축으로는 "경기북동부가 RE100 달성의 선구자로서 기후-에너지 테크 분야를 선도하는 새로운 기회의 땅이 될 수 있도록 방향을 정하겠다"며 RE100(재생에너지 100% 사용) 달성 선도 지역을 목표로 한 기후·에너지 테크 산업을 제시했다

세 번째로 "첨단 스마트팜 단지 조성을 통해 경기북동부에서 안전하고 믿을 수 있는 먹거리가 제공될 수 있도록 제반 여건을 조성하는 방향을 잡겠다"며 첨단 스마트팜 단지 조성을 통해 안전하고 믿을 수 있는 먹거리 공급 기반을 구축하겠다는 계획도 내놨다.

추 지사는 "우리 경기북동부에는 약 4374만 평에 이르는 미군 반환공여지가 있고 약 878만 평에 달하는 군 유휴부지 등 활용 가능한 공간이 존재한다. 평화경제특구나 기회발전특구 같은 제도적 기반과 연계해 얼마든지 활용될 수 있다"며 전략을 뒷받침할 공간 자원으로 미군 반환 공여지와 군 유휴부지를 거론했다.

그러면서 군사시설 보호구역, 수도권정비계획법 등 각종 중첩 규제를 지역 발전을 가로막는 핵심 장벽으로 지목했다. 추 지사는 "규제 때문에 안 된다라는 이야기보다 규제의 우회로를 찾아내고 기술적으로 극복해내는 합리적 조정방안, 구체적인 맵을 만들어 정부를 설득해야 한다"며 "도민 여러분의 삶을 온전하게 회복시키는 규제 개선을 이끌어내는 것이 바로 여러분과 제가 함께 할 일"이라고 강조했다.

추 지사는 "특별한 희생에는 특별한 보상이 반드시 따라야 한다는 원칙을 마음에 새기며 도민을 위해 봉직하는 길을 함께 가자"고 말하고 실천을 거듭 주문했다.

추 지사는 "국비 매칭 사업을 수주하든 국내외 민간 투자사업을 유치하든 어떤 방식으로든 북동부 발전을 위한 적극적인 전방위 세일즈를 해야 한다"며 "책상에만 앉아 있지 말고 부서 간 칸막이를 없애 모두가 한마음으로 발로 뛰는 기회를 만들자"고 당부했다.

추 지사는 "이 담대한 과제들은 4년이라는 짧은 시간 안에 다 해낼 수는 없는 것이 명확하다"며 "어떤 계획을 세우고 어떤 방향으로 설득해 내고 시작을 어떻게 할지는 선택과 집중을 통한 실천으로 충분히 보여줄 수 있다"고 말했다.

그러면서 "경기도 북동부 대전환을 견인할 수 있는 제대로 된 성공모델 앞으로의 사업에 등대 같은 역할을 할 선도적 사례를 구상해 도민들에게 희망을 보여드리자"고 덧붙였다.

31일 경기도청북부청사 상황실에서 추미애 지사가 실국업무보고 전 모두발언을 하고있다. [사진=경기도청북부청사]

추 지사는 "많은 장벽이 마주치더라도 주저하지 말라. 제가 여러분의 든든한 바람막이가 되겠다고 약속한 것을 잊지 말라. 모든 책임은 도지사가 지는 것"이라며 "여러분은 두려워하지 말고 일을 추진해 달라. 과감한 도전, 실패를 두려워하지 않는 경기도정의 분위기를 제가 먼저 만들어 내겠다. 함께 길을 찾아가는 주역이 돼 달라"고 말했다.

asj7376@newspim.com