전북도, 전국 첫 보육활동 보호센터 출범…보육교직원 권익보호

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전북육아종합지원센터 현판식 개최…심리회복·법률상담 등 전문 지원체계 구축

보육활동 침해 상담·예방교육·대체교사 연계 운영…안전한 보육환경 조성 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 보육교직원이 안심하고 근무할 수 있는 환경을 조성하기 위해 전국 최초로 '보육활동 보호센터'를 공식 출범하고 권익 보호 지원체계 구축에 나선다고 31일 밝혔다.

도는 이날 전북육아종합지원센터에서 유관기관 관계자 등이 참석한 가운데 보육활동 보호센터 현판식을 열고 본격적인 운영을 시작했다.

전국 첫 보육활동 보호센터[사진=전북자치도]2026.07.31 lbs0964@newspim.com

최근 보육 현장에서는 보호자의 폭언과 폭행, 과도한 민원 등 보육활동 침해 사례가 이어지고 있지만 피해 교직원을 체계적으로 지원할 전문기관이 부족한 실정이다. 이에 도는 보육교직원이 안전하게 보육에 전념할 수 있도록 전문 지원체계를 마련했다.

보육활동 보호센터는 도내 어린이집 보육교직원을 대상으로 보육활동 침해 상담과 심리상담 및 심리회복 지원, 법률 상담 연계, 보육활동 침해 예방교육, 보호자 인식개선 교육, 보육교직원 권익 보호 지원 등을 수행한다.

또 한국보육진흥원의 심리회복 프로그램인 '담풀'과 연계한 심리지원, 자체 권리교육과 안심상담 프로그램을 운영하고 보육활동 침해로 교직원 공백이 발생하면 대체교사 지원도 연계해 안정적인 어린이집 운영을 지원할 계획이다.

이번 보호센터 출범은 서울과 경기도가 기존 고충처리기구를 활용하는 것과 달리 보육활동 보호센터를 공식 출범시킨 전국 첫 사례로, 도는 이를 계기로 보육교직원 권익 보호 정책과 상호 존중하는 보육문화 확산에 힘쓸 방침이다.

김미정 전북자치도 복지여성보건국장은 "보육교직원이 존중받고 보호받는 환경은 아이들에게 더 나은 보육서비스를 제공하기 위한 출발점"이라고 말했다.

lbs0964@newspim.com