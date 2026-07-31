首尔市数字向导员累计服务市民超100万人次

纽斯频通讯社首尔7月31日电 韩国首尔市28日在市政府举办"2026年下半年数字向导员聘任暨团队启动仪式"，持续推进深入市民生活现场的数字向导服务及AI应用支持工作。

资料图。【图片=百度】

本次下半年选拔出124名向导员，竞争比达1.8:1，人员年龄跨度从最小24岁到最大81岁，覆盖多个年龄层。完成为期10天的岗前培训后，他们已于7月15日起在首尔全市正式上岗。

生成式AI快速渗透到日常生活的当下，首尔市的'数字向导员'服务旨在扩大市民定制化帮扶，避免任何人在数字化转型中被边缘化，帮助大家轻松便捷地使用AI工具。向导员两人一组，工作日9:30-16:30，在首尔25个自治区的62条服务路线、310余个生活站点巡回，为市民提供数字与AI使用指导。

该项目自2022年启动以来，累计服务市民106万人次，已成为首尔市代表数字包容政策之一。它不仅帮难以操作智能手机和自助终端的数字弱势群体解决日常难题，近期还结合市民的接受度，提供生成式AI信息检索、文档撰写、图片生成等指导。

为了不让向导员的现场服务仅停留在单次帮扶，首尔市还同步运营覆盖全市的数字教育网络，支持市民在生活圈内持续学习。在5处首尔数字同行广场、9处首尔AI数字学习站、78处社区数字咨询中心，市民在咨询后仍能就近反复练习学习，稳步提升数字应用能力。

首尔市相关负责人表示："数字向导员不止是教授智能手机和自助终端的使用方法，更是能帮市民建立'我也能做到'信心的可靠数字引路人。首尔市将持续扩大数字·AI同行政策，确保AI时代无人掉队，让市民能率先切身感受到技术带来的便利。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社