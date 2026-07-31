[핌 포커스] 폭염도 잊는다…8월 서울 곳곳서 즐기는 주말 문화행사 '풍성'

한강 음악축제부터 밤샘 캠핑·실내 전시까지

도심 속 피서 즐길거리 한가득

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 연일 이어지는 폭염과 열대야에 주말 나들이조차 망설여지는 요즘이다. 하지만 무더위를 식혀줄 다양한 문화행사가 8월 한 달간 서울 곳곳에서 열린다. 한강에서 물놀이와 음악을 함께 즐길 수 있는 축제부터 도심 속 공연, 야간 체험 프로그램, 실내 전시까지 다채로운 즐길거리가 시민들을 기다린다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = AI를 활용한 2026년 8월 서울 주말 즐길거리 지도 [AI일러스트= 챗지피티] 2026.07.31 taeyi427@newspim.com

8월의 시작을 알리는 첫째 주말에는 한강과 도심 곳곳에서 음악과 함께 여름을 만끽할 수 있는 행사가 마련된다.

먼저 양화한강공원 양화대교 인근 잔디마당에서는 '한강 썸머뮤직 피크닉'이 열린다. 8월 1일부터 2일까지 이틀간 진행되는 이번 행사는 한강을 배경으로 공연을 감상하며 여유로운 여름밤을 보낼 수 있는 프로그램이다.

난지한강공원 물놀이장에서는 '한강뮤직퐁당'이 열린다. 오후 8시부터 10시까지 진행되는 이번 행사에서는 시원한 물놀이와 함께 다양한 음악 공연을 즐길 수 있어 한여름 밤 색다른 추억을 선사한다.

도심 속 바캉스를 즐기고 싶다면 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 'DDP 여름밤 뮤직페스티벌'도 눈길을 끈다. 7월 31일부터 8월 2일까지 재즈와 클래식, 포크 등 다양한 장르의 공연이 이어져 도심에서도 휴양지 같은 분위기를 느낄 수 있다.

같은 기간 한강에서는 '한강 무소음 DJ파티'도 열린다. 참가자들은 무선 헤드셋을 착용한 채 음악을 즐기는 색다른 경험을 할 수 있으며, 행사는 8월 1일과 8일, 15일 총 세 차례 진행된다.

둘째 주에는 밤새 한강을 즐기는 이색 프로그램도 마련된다. '한강 무박2일: 밤샘한강ON'에서는 드라마 '커피프린스 1호점' 전편을 함께 감상하는 프로그램과 영화 '살목지' 상영이 진행된다. 여기에 보드게임과 만화책을 즐길 수 있는 오락존, 레트로 게임기와 장난감 체험 공간, 다양한 먹거리를 판매하는 푸드존도 운영돼 밤새 한강에서 특별한 시간을 보낼 수 있다.

색다른 레포츠를 즐기고 싶다면 '블루웨이브 챌린지 한강: 수상마라톤'도 눈여겨볼 만하다. 한강을 무대로 수상 스포츠를 체험하며 여름을 만끽할 수 있는 프로그램이다.

8월 16일에는 '한강 무소음 요가'도 열린다. 참가자들은 무선 헤드셋을 착용한 채 한강의 풍경을 바라보며 요가를 즐길 수 있어 도심 속 힐링 프로그램으로 관심을 모으고 있다.

실내에서 시원하게 문화생활을 즐기고 싶다면 서울식물원 식물문화센터를 찾는 것도 좋은 선택이다. 오는 8월 17일까지 열리는 '프리다가 사랑한 식물들' 특별전에서는 전시뿐 아니라 다양한 체험 프로그램과 음악회도 함께 만나볼 수 있다.

캠핑을 즐기는 시민들을 위한 프로그램도 준비됐다. 서울시는 8월 한 달 동안 '2026 한강 밤핑'을 운영한다. 여의도한강공원 물빛무대와 뚝섬한강공원 등에 무료 야영장을 조성하며 사전예약을 통해 이용할 수 있다. 텐트는 현장에서 유료로 대여할 수 있으며 연박과 취사는 제한된다.

8월 마지막 주에는 지역 축제도 이어진다. 동대문구에서는 8월 28일부터 29일까지 동대문구 맥주축제가 열려 다양한 먹거리와 맥주, 공연을 함께 즐길 수 있다.

이처럼 8월 서울에서는 한강에서 즐기는 음악과 물놀이부터 밤샘 체험, 야간 공연, 실내 전시, 캠핑까지 다양한 문화 프로그램이 이어진다. 연일 계속되는 폭염으로 멀리 떠나기 부담스럽다면 이번 주말 가까운 도심에서 색다른 여름을 보내보는 것도 좋은 선택이 될 것으로 보인다.

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