'재벌X형사2' 시즌2 사건파일 공개…안보현, 역대급 공조 수사 시작

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'가 호텔 살인사건부터 연쇄폭탄테러까지 한층 커진 스케일의 사건들을 예고하며 돌아온다.

내달 7일에 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다. '모범택시', '열혈사제', '지옥에서 온 판사' 등 SBS 사이다 유니버스의 한 축을 이루는 작품이자, 2026년 SBS 시즌제 드라마의 첫 주자로 기대를 모으고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 재벌형사 티저. [사진=SBS] 2026.07.31 moonddo00@newspim.com

여기에 인생 캐릭터로 돌아온 안보현과 대체불가 존재감을 더할 정은채가 새로운 공조를 펼치고, 유승호를 비롯해 김의성, 이학주, 허성태, 정채연, 전혜빈, 김혜은 등 스타 배우들의 특별출연도 예고돼 기대를 모으고 있다.

이 가운데 '재벌X형사2' 측이 31일, 시즌2 사건파일을 미리 공개하는 4차 티저 영상으로 시선을 단숨에 사로잡는다. 지난 시즌에서 '유명 모델 요트 살인사건', '미술관 살인사건', '경성퇴마록 영화 세트장 살인사건' 등 특색 있는 사건과 에피소드별 맞춤 연출로 지루할 틈 없는 재미를 선사했던 '재벌X형사' 시리즈가 한층 업그레이드된 사건 스케일을 예고해 기대를 높인다.

공개된 4차 티저는 진한 사건의 향기를 맡은 재벌형사 진이수의 모습으로 흥미롭게 시작된다. 이어 강하서 강력1팀 앞에 펼쳐질 다양한 사건들이 차례로 공개된다. 텅 빈 호텔 객실에서 호텔리어의 변사체가 발견돼 의문을 자아내는 '로즈버드호텔 살인사건'을 시작으로, 마술쇼 공연 도중 마술사가 화마에 휩싸여 사망한 '마술사 살인사건', 예술고등학교 무용부를 배경으로 펼쳐지는 음산한 '예고괴담', 연쇄살인마가 오래된 흉가를 시신 유기 장소로 사용한 충격과 공포의 '킬러들의 공동묘지', 진이수를 타깃으로 한 '연쇄폭탄테러사건'까지 재벌형사의 남다른 존재감에 걸맞은 예측불가 사건들이 잇따라 펼쳐지며 호기심을 자극한다. 이와 함께 액션, 공포, 미스터리, 느와르를 넘나드는 변화무쌍한 연출에 마술쇼 등 화려한 볼거리까지 더해지면서 빈틈없는 몰입감을 선사하는 가운데 '장르맛집'의 본격 귀환을 알린다.

한편, 이수를 필두로 한 강력1팀 멤버들은 용의자 추적을 위해 단체로 '한수그룹 전용기'에 몸을 싣는 등 더욱 통쾌하고 화려해진 돈발 수사를 예고한다. 이와 함께 형사로서의 정의감이 굳건해진 재벌형사 이수 앞에 미스터리한 재벌 유성원이 등장해, 예측불허의 긴장감을 더한다.

'재벌X형사2' 김재홍 감독은 "시즌2에서는 각 에피소드들의 스케일이 눈에 띄게 커졌다. 진이수만이 맞닥뜨릴 수 있고, 진이수이기에 해결할 수 있는 사건들로 준비했다. 다른 수사극에서는 보기 힘든 기상천외하고 특별한 사건들이 펼쳐지고, 이를 재벌X형사인 진이수X주혜라가 화려하게 해결할 것"이라고 귀띔해 기대감을 한층 높였다.

한편, '재벌X형사2'는 예비 시청자들의 뜨거운 기대에 힘입어 31일 밤 11시 10분에 '재벌X형사 재벌 플렉스 수사기'를 방영, 시즌1의 주요 장면과 시즌2의 하이라이트를 공개한다. 이어 8월 1일에는 15분 분량의 시즌2 하이라이트를 만나볼 수 있는 '재벌X형사2 미리보기'를 방송하며 첫 방송을 일주일 앞두고 본격적인 안방극장 예열에 나설 예정이다.

판을 키워 돌아온 SBS 금토 사이다 유니버스의 아이돌 '재벌X형사2'는 8월 7일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.

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