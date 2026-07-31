오세훈 야간경제 1호 '한강 밤핑' 개장…24시간 체류형 한강 모델 첫 선

8월 한 달 동안 매일 오후 5시~익일 9시 운영

이동·레저·공연·야영·배달·상권 연계 소비 확산

텐트 200동·임시 배달존 조성, 안전 체계 강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 8월 1일 여의도·뚝섬 한강공원에서 '한강 밤핑(Night+Camping)'을 개장한다고 31일 밝혔다. 이 사업은 민선 9기 핵심 화두인 '야간경제 활성화'의 첫 번째 프로젝트다.

한강 밤핑은 시민들이 한강의 야경을 감상하며 하룻밤을 보낼 수 있는 도심 속 임시 야영장이다. 여의도한강공원 물빛무대 앞 잔디밭과 뚝섬한강공원 한강플플 잔디밭에서 8월 한 달간 매일 오후 5시부터 다음 날 오전 9시까지 운영된다.

한강 밤핑은 단순히 한강에 텐트를 설치하는 행사를 넘어, 한강버스와 자전거를 이용해 한강을 찾고 수영장과 공연·축제를 즐긴 뒤 배달음식과 인근 전통시장 먹거리를 맛보고 야영까지 이어가는 '24시간 체류형 한강' 모델의 출발점이다.

서울시는 이동부터 레저·물놀이·공연·영화·먹거리·야영까지 한강의 기존 자원을 하나의 동선으로 연결해 시민과 관광객의 체류시간을 늘리고, 이를 통한 주변 전통시장과 골목상권으로의 소비 확산을 목표로 한다.

오세훈 시장은 개장을 하루 앞둔 이날 오후 뚝섬한강공원을 찾아 '한강의 밤'을 지역경제의 활력으로 연결하는 방안과 시민 안전관리 체계를 점검했다. 이어 뚝도시장, 영동교골목시장 등 인근 상권 관계자들과 간담회를 갖고 한강 방문객을 골목상권으로 유도할 방안을 논의하고 현장 의견을 들었다.

오 시장은 "한강 밤핑을 통해 서울의 밤을 새로운 성장동력으로 키워가겠다"며 "시민 안전을 최우선으로 두고 한강에서 만들어진 활력과 소비가 인근 전통시장과 골목상권까지 이어지는 선순환을 만들겠다"고 말했다.

뚝섬 수영장 현장 [사진=서울시]

서울시는 한강 밤핑 운영 기간 동안 여의도·뚝섬·망원한강공원 배달존에서 할인 이벤트를 진행해 최대 8000원 상당의 혜택을 제공한다. 소비자들은 특정 금액 이상 주문 시 즉시 할인 혜택을 받을 수 있으며, 전통시장과의 연계로 방문객의 소비를 유도할 계획이다.

한강 밤핑 야영장은 여의도한강공원 물빛무대 앞 잔디밭과 뚝섬한강공원 한강플플 잔디밭에 각각 조성됐다. 현장에는 시민들이 이용할 수 있는 텐트가 장소별 100동씩 총 200동 준비가 완료된 상태다.

배달 이용 편의도 높였다. 기존 여의도한강공원 3곳, 뚝섬한강공원 2곳이던 배달존에 각각 임시 배달존 1곳을 추가했다. 야간에도 배달존을 쉽게 찾을 수 있도록 안내체계와 디자인을 개선하고, 외국인 관광객을 위한 외국어 안내와 국내 배달앱 이용방법도 제공한다. 연박과 취사는 제한된다.

이용객이 증가하는 금·토·일요일에는 서울시와 경찰, 안전관리 요원이 집중 순찰한다. 불법촬영 등 범죄가 발생하면 즉시 경찰에 신고해 현장에서 신속히 대응하는 체계도 가동된다.

여의도·뚝섬 수영장 인근에는 흡연 부스를 설치해 이용객이 부스 이용 후 재입장할 수 있도록 했다. 흡연구역 외의 장소에서 흡연하거나, 수영장 내에서 음주하는 경우에는 퇴장 조치하는 등 이용 질서 관리도 강화한다.

수질은 사람들이 많이 몰리는 야간 시간은 물론, 평소에도 매일 한 시간에 한 번씩 잔류염소, 수소이온농도(pH), 탁도 등을 간이 검사하고, 주 1회 보건환경연구원을 통해 탁도와 총대장균군, 미생물 등의 과다 여부를 판단하는 '과망간산칼륨소비량' 등을 정밀 검사할 방침이다.

오 시장은 "야간경제는 단순히 밤늦게까지 즐길 거리를 늘리는 것이 아니라, 서울의 시간과 공간을 확장해 도시의 매력과 경쟁력을 높이는 민선 9기의 핵심 전략"이라며 "'한강 밤핑'은 한강을 밤에도 안전하게 머물고 즐기는 '24시간 활력 공간'으로 전환하는 첫 번째 실천"이라고 강조했다.

한강 밤핑 [포스터=서울시]

kh99@newspim.com