안양시, 해오름공원에 맨발산책길 개방...관내 총 17곳 조성

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 31일 관양동 해오름공원 맨발산책길을 개방했다
- 해오름공원 맨발길은 110m 순환형 코스로 황토족욕장과 초화류 정원을 갖췄다
- 안양시는 17곳 맨발길을 조성했고 9월 명학공원 맨발길도 선보일 계획이다
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 동안구 관양동 해오름공원 내에 맨발산책길 조성을 완료하고 시민들에게 전격 개방했다고 31일 밝혔다.
시에 따르면 해오름초등학교 남측에 위치한 해오름공원 맨발산책길은 총 110m 길이의 순환형 코스로 조성됐다.
시는 이용객들의 편의를 위해 황토족욕장과 세족장 등 부대시설을 함께 갖췄으며 산책로 주변에는 노랑세덤 등 15종 2880본의 다채로운 초화류를 심어 주민들이 아름다운 정원 경관을 즐기며 걸을 수 있도록 꾸몄다.
특히 주거 단지와 인접해 있어 지역 주민들이 멀리 나가지 않고도 일상에서 건강을 관리할 수 있는 힐링 공간으로 자리매김할 것으로 기대된다.
안양시는 건강 증진에 대한 시민들의 높아진 수요를 반영해 지난 2024년부터 관내 주요 공원과 산책로를 중심으로 맨발길 조성 사업을 추진해 왔다.
이번 해오름공원 개방을 포함해 현재까지 학운공원, 자유공원, 수리산 등 관내 총 17곳(총연장 2855m)에 맨발산책길 구축을 완료했다.
아울러 오는 9월 초에는 명학공원 내 맨발산책길 조성을 마치고 시민들에게 추가로 선보일 예정이다.
최대호 안양시장은 "최근 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 일상 속 맨발 걷기를 즐기는 시민들이 크게 증가하고 있다"며 "앞으로도 시민들이 생활권 내에서 자연을 느끼며 건강을 지킬 수 있도록 쾌적하고 안전한 산책 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com