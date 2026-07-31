사천시의회, 대정부 건의안 채택…국가 균형발전 위한 광역교통망 촉구

AI 핵심 요약beta
- 사천시의회가 31일 우주항공광역교통망을 촉구했다.
- 사천공항 확장과 국제선 CIQ 설치를 건의했다.
- 사천우주항공선 반영도 정부에 요청했다.
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시의회가 우주항공산업 경쟁력 강화를 위한 광역교통망 구축을 정부에 촉구했다.
사천시의회는 31일 열린 제294회 임시회 제2차 본회의에서 '사천 광역교통망 구축계획 촉구 대정부 건의안'을 채택했다. 건의안은 대한민국 우주항공산업의 중심지인 사천의 산업 기반을 뒷받침할 교통 인프라 확충이 필요하다는 내용을 담았다.
사천시는 우주항공청과 한국항공우주산업(KAI), 우주항공 국가산업단지, 항공정비(MRO) 산업이 집적된 지역이다. 하지만 이를 지원할 광역교통망은 부족해 기업 유치와 전문인력 확보, 국제협력 확대에 한계가 있다는 지적이 이어졌다.
시의회는 건의안에서 사천공항 확장과 국제선 운항을 위한 CIQ(출입국·세관·검역) 시설 설치를 제7차 공항개발 종합계획에 반영할 것을 요청했다. 또 진주역~우주항공청역~삼천포항역을 잇는 '사천 우주항공선'을 제5차 국가철도망 구축계획에 포함해 달라고 건의했다.
최용석 의장은 "우주항공산업의 국가 경쟁력을 높이려면 산업 기반과 함께 이를 뒷받침할 광역교통 인프라가 필요하다"며 "사천공항 확장과 사천 우주항공선 구축이 국가계획에 반영되도록 정부와 국회, 관계기관의 관심이 필요하다"고 말했다.
이날 채택된 건의안은 대통령실과 국회의장, 국무총리, 관계 부처와 기관에 전달될 예정이다. 시의회는 앞으로도 우주항공복합도시 조성과 광역교통망 구축을 위한 정책 건의와 대정부 활동을 이어갈 계획이다.
m25322532@newspim.com