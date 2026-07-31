군포시 '통행 차단' 금정고가교 긴급 보수 착수...8월 31일 전면 개통 목표

AI 핵심 요약beta
- 군포시는 31일 금정고가교 긴급 보수공사에 착수했다.
- 시는 18일 파손을 발견해 통행을 전면 차단하고 점검했다.
- 10억 원 투입해 8월 31일 전면 개통과 정밀진단을 추진한다.
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 통행이 차단된 금정고가교의 안전성 확보와 조속한 교통 재개를 위해 31일부터 긴급 보수공사에 전격 착수한다고 밝혔다.
앞서 시는 지난 18일 금정고가교의 슬래브 및 신축이음장치 파손을 발견한 즉시 시민 안전을 위해 차량 통행을 전면 차단하고 긴급 안전점검을 진행한 바 있다.
시는 점검 결과를 토대로 총사업비 약 10억 원을 투입해 슬래브 구조 보강, LMC(latex modified concrete) 노면 재포장, 신축이음장치 교체 설치 등 전면적인 보수 작업을 실시한다. 철저한 공정관리를 통해 오는 8월 31일 전면 개통을 목표로 추진할 방침이다.
특히 한대희 군포시장은 금정고가교 공사 현장을 직접 찾아 진행 상황을 점검하고 관계자들에게 신속하고 안전한 복구 작업을 지시했다.
한 시장은 "시민의 생명과 안전을 지키는 것이 행정의 최우선 가치"라며 "교량 전면 통제로 인한 시민들의 교통 불편이 큰 만큼, 공정관리에 만전을 기해 신속히 공사를 마무리해 달라"고 당부했다.
시는 공사 기간 차량 우회가 불가피함에 따라 출퇴근 시간대 교통 혼잡을 최소화하기 위해 주요 우회도로 안내판 설치 등 교통 대책을 마련해 안내하고 있다.
아울러 긴급 보수공사가 완료되는 대로 올해 하반기 중 금정고가교 전반에 대한 정밀안전진단을 추가 실시해 근본적인 안전관리 대책을 수립할 계획이다.
1141world@newspim.com