구례군, 블루베리·배 활용 농축액 기술 개발 박차

AI 핵심 요약beta
- 구례군은 30일 농축액 제조기술 중간보고회를 열었다
- 블루베리·배 표준 제조공정안과 시음·시식 평가를 진행했다
- 군은 교육과 사업화 지원으로 농가소득 증대를 추진했다
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[구례=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 구례군은 지난 30일 농업기술센터 대회의실에서 '농산물 이용 농축액 제조기술 개발 용역' 중간보고회를 개최했다고 31일 밝혔다.
이번 보고회는 농업기술센터 관계자 등 20여 명이 참석해 지역 특산물인 블루베리와 배를 연중 활용할 수 있는 가공용 농축액 제조기술 개발의 중간 성과를 공유하고 관계자 의견을 반영해 실효성 있는 결과물을 도출하기 위해 마련됐다.
용역 수행기관인 지리산이야기영농조합법인이 추진 상황을 보고하고 블루베리·배 농축액 2종의 표준 제조 공정(안)을 발표한 뒤 해당 농축액을 활용한 요거트와 배 에이드 시음·시식 평가와 제품 완성도 제고를 위한 토론이 이어졌다.
군은 용역 종료 후 가공센터 사용자들을 대상으로 농축액 제조 표준기술 교육을 실시할 계획이다. 농가가 이를 바탕으로 디저트와 음료 베이스 등 개별 아이디어를 접목한 다양한 가공제품을 생산·판매할 수 있도록 단계별 사업화를 지원할 방침이다.
장길선 구례군수는 "수확기가 지난 농산물을 표준화된 농축액으로 가공해 연중 활용하게 되면 농가 소득 증대에 큰 도움이 될 것"이라며 "개발된 기술이 현장에서 가공제품 창업과 농가 일자리 창출로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com