남양주시, 폭염 속 시청 민원실 조기 개방으로 무더위 쉼터 운영

AI 핵심 요약beta
- 남양주시가 8월 3일부터 9월 30일까지 민원실을 오전 8시에 조기 개방했다.
- 시는 민원실을 냉방 가동 무더위 쉼터로 운영해 폭염 취약계층 보호와 시민 편의를 높이기로 했다.
- 최현덕 시장은 시민 불편을 줄이고 일상 속 편의를 높이는 정책을 계속 추진하겠다고 밝혔다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 오는 8월 3일부터 9월 30일까지 본청과 읍면동 민원실 개방 시간을 오전 8시로 앞당겨 운영한다.
남양주시는 연일 이어지는 폭염으로 인한 시민 불편을 최소화하고 무더위 속에서 안전하게 머물 수 있는 도심 휴식 공간을 제공하기 위한 하절기 특별 대책의 일환으로 민원실 조기 개방을 시행한다고 31일 밝혔다.
시는 지난 28일 화도읍에서 열린 '현장시장실'에서 시민들이 제기한 의견을 바탕으로 폭염 취약계층 보호와 시민 편의 증진을 위한 폭염 특별대책을 마련했으며 이에 따라 관내 본청 및 읍면동 민원실을 무더위 쉼터로 활용하기로 했다.
민원실은 평일 오전 8시부터 개방되며 냉방시설을 가동해 시민들이 민원 업무 시작 시간(오전 9시) 이전에도 더위를 피할 수 있도록 할 방침이다. 이에 따라 시민들은 가까운 민원실에서 시원한 환경을 제공받으며 잠시 휴식을 취하거나 대기 후 민원 업무를 볼 수 있게 된다.
특히 어르신, 어린이 등 폭염 취약계층이 별도의 이동 없이 생활권 내 민원실을 안전한 쉼터로 이용할 수 있어 건강 보호와 편의 향상에 크게 기여할 것으로 시는 기대하고 있다.
최현덕 남양주시장은 "시민들이 무더위를 피해 잠시라도 편안하게 머물 수 있도록 민원실 개방 시간을 앞당겼다"며 "앞으로도 시민 불편을 세심하게 살피고 일상 속 편의를 높이기 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com