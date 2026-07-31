李在明出席韩智商务圆桌会 强调深化未来产业合作

纽斯频通讯社首尔7月31日电 正在智利访问的韩国总统李在明当地时间30日出席韩-智商务圆桌会议，并与两国企业界代表就矿产资源、先进制造、人工智能、绿色能源等领域合作交换意见。

图为当地时间30日，韩国总统李在明在圣地亚哥出席韩-智商务圆桌会并发表讲话。【图片=KTV截图】

李在明当天在圣地亚哥举行的商务圆桌会议上表示，韩国与智利2004年签署的自由贸易协定（FTA）是韩国签署的首个自由贸易协定。20年来，两国贸易额增长4倍以上，希望双方以此为基础，进一步拓展未来产业合作空间。

李在明表示，智利是全球重要的锂、铜生产国，韩国则在电池、先进材料、汽车、半导体和人工智能（AI）等先进制造领域具有较强竞争力，双方可进一步深化合作，实现共同发展。

他表示，两国经济合作已由自由贸易协定拓展至矿产资源、高端制造和未来产业等领域，希望两国企业提出的合作设想能够转化为务实合作成果，两国政府将继续为企业拓展新兴产业合作提供支持。

此次商务圆桌会议是在李在明访问智利期间举行的，来自矿产、能源、国防工业、流通等领域的韩智两国企业界、政府及相关机构代表等30余人出席会议，其中韩方和智利方各有11名企业代表参会。

会议期间，两国企业代表围绕核心矿产、先进产业与数字经济、绿色能源及扩大贸易合作等三大领域进行了交流。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社