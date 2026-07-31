전남광주 남구 통일열차, 효천역 출발 '불투명'…코레일과 장기 협상

남구 "주민 접근성 고려해야"…코레일 "수송 작업의 안전 사고 우려"





[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 남구가 코레일의 안전 사고 우려에 따라 '통일열차' 출발역을 확정하지 못한 채 장기간 협의를 이어가고 있다. 효천역이 아니 다른 역으로 출발지가 변경되면 주민들의 교통 불편이 불가피할 것으로 보인다.

전남광주 남구 통일열차 관람 모습. [사진=남구]

31일 뉴스핌 취재를 종합하면 남구는 오는 9월 하반기 통일열차 참여자 모집을 앞두고 출발역 관련해 코레일과 '줄다리기 협상'을 진행 중이다.

하반기 통일열차는 오는 10~11월 관광객 200~300명을 태우고 강원도 철원군과 고성군으로 향하는 일정으로 운영된다. 평화전망대·월정리역·노동당사·금강산전망대·통일전망대 등 주요 시설을 둘러볼 예정이다.

그동안 한반도 평화와 남북 관계 개선의 열망을 품고 효천역에서 출발해 주요 관광지를 둘러보는 프로그램으로 운영돼 왔다. 누적 이용객은 4209명, 이동 거리는 1만 918㎞에 달한다.

그러나 올해 하반기부터는 효천역이 아닌 광주역 또는 송정역으로 출발지가 변경될 가능성이 높다. 이용객 대부분이 고령층인 점을 감안하면 교통 접근성이 떨어져 불편이 커질 것이라는 우려가 나온다.

코레일은 열차의 진행 방향을 바꾸는 '입환 작업' 과정에서 작업자의 안전을 확보해야 한다며 효천역 사용 승인에 신중한 태도를 보이고 있다.

코레일 관계자는 "열차를 송정역에서 효천역으로 보낸 뒤 관광객을 태우는 방식으로 운영되는데 이 과정에서 차량을 분리·연결하는 입환 작업이 필요하다"고 설명했다.

특히 "효천역에는 수송 업무 담당 직원이 없어 별도 인력을 파견해야 하고, 기존과 다른 작업 환경에서 업무를 수행하는 만큼 안전사고 예방에 더욱 신경 쓸 수밖에 없다"고 설명했다. 이어"지난해 7명의 사상자가 발생한 '청도 경부선 무궁화호 열차 사고' 발생 이후 안전 관리를 강화하고 있다"고 덧붙였다.

남구는 주민의 접근성과 이용 편의를 고려해 효천역 출발을 유지해야 한다는 입장이다. 실제로 지난 3월 자체 플랫폼 '엠보팅'으로 설문조사를 진행한 결과 응답자 약 400명 가운데 75%가 출발역 변경에 반대했다. 25%는 변경에 동의하거나 상관없다는 입장을 보였다.

남구 관계자는 "출발역이 바뀌면 주민들이 새벽부터 나와서 셔틀버스를 타야하는 번거로움이 있다"며 "코레일에서 내부 사정만 고집하는 것 같아 다소 아쉬운 부분이 있다"고 말했다.

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