광명시의회, 윤리심사자문위원회 위원 위촉...청렴 의정 강화

AI 핵심 요약beta
- 광명시의회는 31일 윤리심사자문위원회 위원을 위촉했다
- 전문가 5명으로 구성된 자문위는 2028년 7월 30일까지 시의원 윤리 준수와 징계 안건을 자문한다
- 광명시의회는 행동강령 자문위 등 설치로 지방의회 자정 기능과 투명성 강화를 추진하고 있다
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회가 시민 눈높이에 맞춘 투명하고 공정한 의정 환경 조성을 위해 윤리심사자문위원회를 가동한다.
광명시의회는 31일 의회 3층 운영위원회실에서 '윤리심사자문위원회 위원 위촉식'을 개최했다고 밝혔다.
이번에 위촉된 윤리심사자문위원은 전문가 5명으로 구성됐으며 임기는 오는 2028년 7월 30일까지 2년이다.
윤리심사자문위원회는 향후 시의원의 윤리강령 및 윤리실천규범 준수 여부를 점검하고 징계 안건 등에 대한 전문적이고 객관적인 자문 역할을 담당하게 된다.
이날 위촉식 직후 개최된 첫 회의에서는 위원회를 끌어갈 위원장과 부위원장을 선출하고 향후 구체적인 운영 방향 및 자문 일정에 대해 논의했다.
이형덕 광명시의회 의장은 "시민의 대변자인 의원들이 한층 청렴하고 책임감 있는 의정활동을 펼칠 수 있도록 자문위원회가 객관적이고 엄정한 기준을 제시해 주길 바란다"며 "광명시의회 역시 위원회의 의견을 적극 반영해 시민에게 더욱 신뢰받는 의회를 만들어 가겠다"고 전했다.
광명시의회는 전날인 30일에도 '제10대 광명시의회 의원 행동강령운영 자문위원회' 위원을 위촉하는 등 지방의회의 자정 기능과 투명성을 높이기 위한 제도적 기반 확충에 나서고 있다.
1141world@newspim.com