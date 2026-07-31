[내일날씨] 주말도 무더위·열대야...서울 한낮 34도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 31일 전국 8월 1일 무더위와 열대야가 이어진다고 밝혔다.
- 1일 아침기온은 21~27도로 서울·부산 등 대부분 24~27도 수준이다.
- 1일 낮 최고기온은 32~38도로 강릉·부산 37~38도 등 전국적으로 폭염이 이어진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 8월 1일에도 전국 대부분 지역에 무더위와 열대야가 이어지겠다.
31일 기상청에 따르면 오는 8월 1일은 중부지방에 가끔 구름이 많고 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠다.
아침 최저기온은 21~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 24도 ▲강릉 27도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲대구 27도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 32~38도로 예측된다. ▲서울 34도 ▲인천 32도 ▲수원 33도 ▲춘천 34도 ▲강릉 37도 ▲청주 36도 ▲대전 35도 ▲전주 35도 ▲광주 35도 ▲대구 37도 ▲부산 38도 ▲울산 37도 ▲제주 33도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com