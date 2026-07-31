용인특례시, 장애인 친화적 충전 인프라 구축

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 31일 전동보장구 충전 인프라 확대를 밝혔다
- 행정복지센터 등 공공시설에 급속충전기 59대를 설치했다
- 장애인·노인 이동 중 방전 우려를 줄이고 이동 편의성을 높일 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 전동휠체어·전동스쿠터 등 전동보장구를 이용하는 장애인과 이동약자가 생활 공간 가까운 곳에서 손쉽게 충전할 수 있도록 지역 내 공공시설을 중심으로 충전 인프라 구축 사업을 추진해왔다고 31일 밝혔다.
시는 주민들의 일상 생활과 밀접한 읍·면·동 행정복지센터를 비롯해 접근성이 높은 각종 공공시설을 충전 거점으로 삼아 급속충전기를 단계적으로 설치해 왔으며 현재 39개 행정복지센터를 포함한 공공기관에 총 59대의 급속충전기를 설치 완료했다.
이번 설치로 전동보장구 이용 장애인과 노인 등 이동약자는 거점 행정복지센터와 공공기관에서 보다 안정적으로 충전 서비스를 제공받을 수 있게 됐으며 이동 중 방전 우려를 줄이고 지역 내 이동 편의성을 크게 높일 수 있을 것으로 시는 기대하고 있다.
시는 앞으로도 전동보장구 이용 교통약자가 안심하고 이동할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지역 내 공공시설을 충전 거점으로 더욱 폭넓게 활용하고 충전 인프라를 지속 확대하는 등 장애인 친화적 도시 환경 조성 정책을 이어갈 방침이다.
윤재순 시 장애인복지과장 "지역 내 읍·면·동 행정복지센터를 비롯한 각종 공공시설에 전동보장구 급속충전기를 설치해 이용자들의 이동 부담을 줄일 수 있게 됐다"며 "편의시설 확충을 통해 장애인과 교통약자가 지역사회에서 불편함 없이 생활할 수 있는 환경을 지속적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com