인천시, 여름철 해수욕장 등 안전 관리 강화

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 31일 해수욕장·해변 물놀이 안전관리를 강화했다.
- 여름 성수기 동안 관계기관과 합동 점검·순찰을 실시해 사고 예방에 나섰다.
- 인천시는 구명조끼 착용·음주 후 입수 금지 등 기본 안전수칙 준수를 당부했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 본격적인 여름 휴가철을 맞아 해수욕장과 해변, 갯벌 등 물놀이 장소에 대한 수상안전 관리를 강화한다.
인천시는 여름철 해수욕장과 해변의 안전점검과 현장 순찰을 강화한다고 31일 밝혔다.
시는 최근 무더위와 휴가철이 겹치면서 물놀이 이용객이 크게 늘고 있는 가운데 안전수칙을 지키지 않아 발생하는 사고도 이어지고 있어 각별한 주의를 요구했다.
시는 여름 성수기 동안 군·구와 해양경찰, 소방 등 관계기관과 함께 해수욕장과 해변의 안전점검과 현장 순찰을 강화하는 등 물놀이 안전 대책을 마련, 추진한다.
시는 물에 들어가기 전 준비운동과 구명조끼 착용, 음주 후 입수 금지, 어린이 보호자 동행, 안전요원 통제 준수, 기상특보 발효 시 즉시 대피, 갯벌 체험 전 물때와 기상정보 확인 등 기본 안전수칙을 반드시 지켜줄 것을 당부했다.
홍준호 인천시 시민안전본부장은 "물놀이 사고는 기본적인 안전수칙만 지켜도 대부분 예방할 수 있다"며 "안전요원의 안내에 적극 협조해 안전하고 즐거운 여름을 보내달라"고 말했다.
hjk01@newspim.com