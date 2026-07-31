포천양수건설소, 발전소 주변지역 지원사업 공모

AI 핵심 요약beta
- 한국수력원자력이 31일 2027년 지원사업 공모를 시행했다
- 지원예산은 3억5000만원이며 포천·철원·화천 인근이 대상이다
- 공모는 8월10일부터 9월11일까지이며 세부사항은 누리집에서 안내한다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 한국수력원자력 포천양수건설소가 발전소 주변지역 주민의 복리 증진과 지역 발전을 위해 '2027년도 발전소 주변지역 지원사업' 공모를 시행한다고 31일 밝혔다.
이번 지원사업은 신규 양수발전소 건설에 따라 법에 근거해 시행되는 특별지원사업 및 기본지원사업과는 별도로 한국수력원자력이 자체 예산을 편성해 추진하는 지역지원사업이다.
2027년도 사업 예산은 '발전소주변지역 지원에 관한 법률'에 따라 총 3억5000만원으로 책정됐다.
지원 대상 지역은 포천양수발전소 주변 반경 5km 이내 지역으로, 포천시 이동면·영북면, 철원군 갈말읍·서면, 화천군 사내면 등이 해당된다.
공모 기간은 오는 8월 10일부터 9월 11일까지다.
사업 신청 대상, 지원 분야, 신청 절차, 제출서류 등 세부 사항은 한국수력원자력과 포천시청 누리집에서 확인할 수 있다.
포천양수건설소 김판호 소장은 "2027년도 한수원 지원사업 시행으로 포천양수건설소가 주변지역 발전의 마중물이 돼 주민들이 혜택을 체감하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com