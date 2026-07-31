부산은행, 건설근로자 전용 대출 상품 출시…소득 증빙 부담 경감

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 31일 건설근로자 우대대출을 출시했다
- 퇴직공제 적립내역·CB추정소득으로 소득증빙 부담 줄였다
- 최대 3500만원 한도·최고 5.5%로 금융사각지대 지원한다
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 일용직 건설근로자의 소득 증빙 부담을 줄인 전용 대출 상품을 내놨다. 퇴직공제 적립내역과 추정소득을 활용해 금융 접근성을 높인 것이 특징이다.
부산은행은 '건설근로자 우대대출'을 선보이고, 소득과 재직 증빙이 어려운 근로자의 제도권 금융 이용을 지원한다고 31일 밝혔다.
이번 상품은 지난 29일 BNK금융그룹과 건설근로자공제회, 민주노총 건설산업연맹, 한국노총 건설연맹이 체결한 '건설노동자 포용금융을 위한 업무협약'의 첫 실행사업이다.
부산은행은 건설근로자공제회가 발급하는 퇴직공제금 적립내역을 대출 심사에 반영해 별도 소득확인서류 제출 부담을 줄였다. CB 추정소득도 활용해 일용직 건설근로자의 이용 편의성을 높였다.
대출 대상은 건설근로자공제회가 발급하는 '퇴직공제금 적립내역서'를 기준으로 최근 6개월 이내 90일 이상 또는 최근 1년 이내 180일 이상 공제금을 적립한 건설근로자다.
대출 한도는 최대 3500만원, 금리는 최고 연 5.5% 수준이다. 부산은행은 31일부터 전 영업점에서 신청을 받으며 향후 모바일뱅킹 등 비대면 채널로도 확대할 계획이다.
부산은행 관계자는 "소득 증빙에 어려움을 겪는 건설근로자가 안정적으로 금융서비스를 이용할 수 있도록 돕는 포용금융"이라며 "금융 사각지대를 세심하게 살피고 맞춤형 지원을 확대하겠다"고 말했다.
부산은행은 지난 6월 '부산 서민금융복합지원센터'를 개소하고 'BNK금융사다리적금'과 'BNK금융사다리대출'을 출시하는 등 취약계층 지원을 이어가고 있다.
news2349@newspim.com