성남시, 율동공원 C주차장 208면 개장식 개최

AI 핵심 요약beta
- 성남시가 31일 분당구 율동공원 인근 C주차장을 개장했다
- C주차장은 208면 규모로 조성돼 율동공원 전체 주차면은 914면이 됐다
- C주차장은 8월31일까지 무료 운영 후 9월1일부터 평일 유료로 전환된다
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시가 분당구 율동공원 인근 유휴부지에 208면 규모의 율동공원 C주차당을 조성해 31일 개장식을 가졌다.
율동공원 C주차장은 지난해 11월 새마을연수원 사거리의 기존 A주차장 맞은편 유휴부지 8935㎡에 23억4100만원을 투입해 7개월간 일반 주차면 180면과 장애인 7면, 임산부 5면, 어르신 5면, 전기차 11면을 조성했다.
이로써 율동공원은 기존 A주차장 150면, B주차장 556면, C주차장 208면을 포함해 모두 914면 규모의 주차 공간을 확보하게 됐으며 오는 10월 C주차장에 전기차 충전기 11기를 설치하면 율동공원 내 전기차 충전기는 기존 A주차장 4기, B주차장 41기를 포함해 총 56기로 늘어난다.
C주차장은 오는 8월 31일까지 무료 시범운영을 거친 뒤 9월 1일부터 유료로 전환하는데 이용 요금은 평일에만 부과하며 입차 후 3시간까지는 무료이고 이후에는 기본요금 300원(30분 기준)에 10분당 100원의 추가 요금이 적용된다.
신상진 성남시장은 "율동공원 C주차장 개장으로 주변 불법 주정차 문제를 해소하고, 공원을 찾는 시민들의 이용 편의를 더 높이게 될 것"이라면서 "주변 상권도 활력이 더해질 것으로 기대한다"고 말했다.
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