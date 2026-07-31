목포항, 국가 항만계획에 핵심사업 반영...서남권 성장 거점 육성

AI 핵심 요약beta
- 목포시가 31일 해수부 제4차 항만기본계획 수정안에 건의사업이 대거 반영됐다고 밝혔다
- 해상풍력 지원 인프라·목포신항 제3단계 배후단지·국립세월호생명기억관 조성 등이 포함됐다
- 목포시는 물류·산업·관광 융합 해양허브이자 해상풍력 전 주기 거점 항만으로 육성할 계획이다
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시가 해양수산부 '제4차 전국 항만기본계획 수정계획(2026~2030)'에 건의한 주요 사업이 대거 반영되면서 목포항의 물류·산업·관광 융합 해양허브 조성이 본격화된다.
목포시는 최근 해양수산부가 발표한 '제4차 전국 항만기본계획 수정계획(2026~2030)'에 시가 건의한 핵심 사업들이 포함됐다고 31일 밝혔다.
항만기본계획은 10년 단위 수립, 5년 단위 수정되는 국가 차원의 최상위 법정계획으로 이번 수정계획 반영으로 목포항은 기능 고도화와 미래 성장동력 확보의 추진력을 얻게 됐다.
목포시는 목포지방해양수산청과 긴밀 협력해 지속적으로 건의한 결과, 해상풍력 지원 인프라 확충과 목포신항 제3단계 배후단지 조성 등 주요 사업이 반영되는 성과를 거뒀다.
이번 수정계획에는 해상풍력 지원 인프라로 ▲3만 재화중량톤(DWT)급 철재부두 1선석(797억원) ▲3만 DWT급 잡화부두 1선석(797억원)이 포함됐다. 또 목포신항 제3단계 배후단지 조성을 위한 ▲제2준설토 투기장 호안 1,200m(457억원) ▲자동차부두 60m 확장(199억원) 사업도 반영됐다.
특히 세월호 선체 처리계획 이행사업(가칭 국립세월호생명기억관)이 수정계획에 반영됨에 따라, 세월호 선체가 2028년 말 목포신항 배후부지(고하도 앞 해상 매립지)로 이전되고 2030년까지 기억관·체험관 등이 조성될 예정이다. 이로 인해 목포신항은 해상풍력 지원 기능을 한층 강화하게 된다.
시는 현재 운영 중인 해상풍력 지원부두 2개 선석에 3만톤급 철재·잡화부두 각 1선석이 추가되면서, 기자재 제작부터 조립·운송·설치·운영·유지보수(O&M)까지 아우르는 해상풍력 산업 전 주기의 핵심 거점으로 육성할 방침이다.
목포항 내항에서는 3만톤급 여객부두가 올해 말 준공을 목표로 추진 중이다. 여객부두 완공 시 대형 여객선 안정적 접안이 가능해져 증가하는 여객 수요에 효과적으로 대응할 수 있게 된다.
아울러 내항 소규모 항만재생사업을 통해 노후·유휴 항만 공간을 시민과 관광객이 이용하는 복합공간으로 재편한다. 항만 본연의 기능을 유지하면서 관광·문화·상업 기능을 접목해 원도심에 활력을 불어넣고, 항만과 도시가 상생하는 해양문화공간으로 조성한다는 구상이다.
강성휘 목포시장은 "이번 항만기본계획 수정계획 반영은 목포항의 미래 신성장동력을 한층 강화할 수 있는 중요한 전환점"이라며 "국가계획에 반영된 사업들을 차질 없이 추진해 목포항을 물류·산업·관광이 함께 성장하는 서남권 대표 해양거점항만이자 동아시아 해양허브로 육성해 나가겠다"고 밝혔다.
목포시는 친환경 항만 조성과 미래 해양산업 육성을 위해 정부, 전남광주통합특별시, 관계기관과 협력 체계를 지속 강화할 계획이다.
ej7648@newspim.com