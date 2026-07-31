강동원·엄태구·박지현 '와일드 씽', 31일 넷플릭스 공개

AI 핵심 요약beta
- 영화 와일드 씽이 31일 넷플릭스에 공개했다.
- 해체된 혼성그룹 트라이앵글의 재기 도전을 그렸다.
- 극장서 호평받아 전 세계 시청자 반응이 주목됐다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 영화 '와일드 씽'이 31일 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들과 만난다.
'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다.
지난 6월 개봉하며 쉴 새 없이 터지는 강력한 웃음과 배우들의 완벽한 연기 앙상블로 국내 관객들의 호평을 받으며 올여름 극장가를 뜨겁게 달군 영화 '와일드 씽'. 강동원, 엄태구, 박지현이 2000년대 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'로, 오정세가 비운의 발라드 왕자 '성곤' 역으로 완벽 변신해 화제를 모은 가운데, 관객들 역시 "트라이앵글이 당기고 최성곤이 휘감아버리는 대환장 코미디!", "웃기자고 작정한 배우들의 능청맞은 캐릭터 소화력에 감탄했다" 등 폭발적인 반응을 보였다.
또한 Y2K 감성을 담은 음악과 과몰입을 유발하는 뮤직비디오는 "90년대 감성 고스란히 묻어나는 노래들 덕분에 러닝타임 내내 어깨 들썩하고 왠지 모를 울컥함도"라는 호평을 이끌어냈다. 특히 '트라이앵글'의 데뷔곡 '러브 이즈(Love is)'와 '최성곤'의 달달 고백송 '니가 좋아'는 K-팝 전문 제작진이 참여한 만큼 K-팝을 사랑하는 글로벌 시청자들의 마음까지 사로잡을 것으로 기대를 모은다.
대한민국 대표 코미디 영화 '극한직업'의 제작사 어바웃필름과 '해치지않아'로 독보적인 코미디 세계를 구축해 온 손재곤 감독이 의기투합해 탄생한 영화 '와일드 씽'은 바로 오늘부터 넷플릭스를 통해 글로벌 시청자들과 만난다. 넷플릭스는 프랑스어, 포르투갈어, 중국어 등 32개 언어 자막과 영어, 스페인어, 일본어 등 15개 언어 더빙을 함께 지원한다. 국내 관객들에게 기분 좋은 웃음과 뭉클한 여운을 선사하며 뜨거운 사랑을 받은 '와일드 씽'이 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들과 만나 어떤 반응을 이끌어낼지 귀추가 주목된다.
moonddo00@newspim.com