전남광주 남구 천원택시, 이용 기준 낮추자 3.4배 증가

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시 남구가 31일 천원택시를 도입해 이동약자 지원을 확대했다
- 올해 1월 시작한 천원택시는 3월 자격 완화 후 신청자가 크게 증가했다
- 남구는 주민 의견을 반영해 불편을 개선하며 천원택시 사업을 내실 있게 운영할 방침이다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 남구의 천원택시가 주민들로부터 호응을 얻고 있다.
31일 남구에 따르면 천원택시는 올해 1월부터 건강·교통 이동 약자의 이동권 보장을 위해 도입한 신규 서비스다.
지난 1~2월에는 서비스 신청자는 151명에 불과했지만, 이용 기준 문턱을 낮춘 3월부터는 급격히 증가했다.
장기 요양 5등급 중 1~4등급에 속하면서 기초연금을 받는 주민만 신청 자격이 주어졌으나 소득 기준에 상관없이 장기 요양 등급만 있으면 누구나 이용할 수 있도록 했다.
그 결과 3월 304명, 4월 219명이 천원택시의 문을 두드렸다. 5월부터 이달 30일까지 3개월 사이에도 280여명이 신청한 것으로 파악되고 있다.
월산동에 사는 한 어르신은 구청 누리집에 "병원으로 이동할 때 교통 불편의 문제가 있었는데 이를 해결하기 위해 좋은 제도를 만들어 줘서 감사하다"라는 글을 남겼다.
남구 관계자는 "앞으로도 천원택시 이용 현황과 주민 의견을 지속적으로 살피면서 이용 과정에서 발생하는 불편 사항을 개선하고, 주민들이 더욱 편리하게 일상생활을 누릴 수 있도록 사업을 내실 있게 운영해 나갈 방침이다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com