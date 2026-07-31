주말 대전·세종·충남 35도 '찜통더위'…충남 곳곳 열대야도

AI 핵심 요약beta
- 대전기상청은 31일 주말 충남권 폭염을 예보했다
- 1~2일 낮 최고 35도 안팎, 열대야도 계속되겠다
- 기상청은 야외활동 자제와 수분 섭취를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 본격적인 휴가 기간으로 접어든 이번 주말 대전·세종·충남은 낮 기온이 최고 35도까지 오르고 밤에도 열기가 식지 않는 무더위가 이어지겠다.
31일 대전지방기상청에 따르면 충남권 전역에 폭염특보가 발효된 가운데 주말 동안 최고체감온도가 33도 이상, 폭염경보 지역은 35도 안팎까지 오를 전망이다.
토요일인 다음달 1일 아침 최저기온은 23~26도, 낮 최고기온은 32~35도로 예상된다. 대전과 세종은 각각 35도, 홍성은 33도까지 오르겠다.
일요일인 2일에도 아침 최저기온 23~25도, 낮 최고기온 32~35도로 더위가 이어진다. 대전과 세종은 35도, 홍성은 34도로 예보됐다.
아산과 논산, 예산, 태안, 홍성 서부 등 열대야주의보가 내려진 지역을 중심으로 밤 최저기온이 25도 이상 유지되는 곳도 있겠다.
하늘은 주말 동안 가끔 구름이 많겠으며 당분간 서해중부해상에는 바다 안개가 끼는 곳이 있을 것으로 보인다.
대전기상청은 "야외활동을 자제하고 물을 자주 마시는 등 온열질환 예방에 각별히 유의해야 한다"고 당부했다.
nn0416@newspim.com