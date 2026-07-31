남녀배구대표팀, 임성진·이다현 등 동아시아선수권 최종 엔트리 확정

AI 핵심 요약beta
- 대한배구협회가 31일 2026 동아시아선수권 남녀대표 최종 엔트리를 발표했다
- 남자대표팀은 8월 몽골, 여자대표팀은 8월 홍콩에서 대회를 치른다
- 여자대표팀은 31일부터 일본 전지훈련과 평가전으로 실전 감각과 전력을 점검한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 오는 8월 열리는 2026 동아시아남녀배구선수권대회에 출전할 남녀 배구 국가대표팀 최종 엔트리가 확정됐다.
대한배구협회는 31일 남녀 대표팀 각 14명으로 구성된 최종 명단을 발표했다. 남자대표팀은 8월 5일부터 9일까지 몽골 울란바타르에서 열리는 대회에 출전하며, 여자대표팀은 8월 11일부터 16일까지 중국 홍콩에서 개최되는 대회에 나선다.
차상현 감독이 이끄는 여자대표팀은 대회에 앞서 7월 31일부터 8월 5일까지 일본 전지훈련을 실시한다. 일본 SV리그 소속 군마 그린윙스와 사가 히사미쓰 스프링스를 상대로 각각 두 차례씩 총 네 번의 평가전을 치르며 실전 감각과 조직력을 점검할 예정이다.
이번 동아시아선수권은 2028 LA올림픽과 2027 월드컵 출전권이 걸린 아시아선수권대회, 그리고 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞둔 중요한 실전 무대로, 남녀 대표팀은 대회를 통해 전력을 점검하고 본격적인 담금질에 나선다.
◆ 2026 동아시아선수권대회 남·여 배구 국가대표팀 최종 엔트리
▲ 남자 배구 대표팀 (14명)
세터 - 한태준(우리카드), 황승빈(현대캐피탈)
리베로 - 김영준(우리카드), 박경민(현대캐피탈)
아웃사이드히터 - 임성진(국군체육부대), 임재영(대한항공), 윤서진(KB손해보험), 정한용(대한항공)
아포짓스파이커 - 김요한(삼성화재), 신호진(현대캐피탈)
미들블로커 - 박창성(OK저축은행), 이상현(국군체육부대), 차영석(KB손해보험), 최준혁(대한항공)
▲ 여자 배구 대표팀 (14명)
세터 - 김다인(현대건설), 이수연(한국도로공사)
리베로 - 유가람(GS칼텍스), 한다혜(SOOP)
아웃사이드히터 - 김효임(GS칼텍스), 강소휘(한국도로공사), 이예림(현대건설), 육서영(IBK기업은행)
아포짓스파이커 - 나현수(현대건설), 박은서(SOOP), 정윤주(흥국생명)
미들블로커 - 박은진(정관장), 이다현(흥국생명), 이주아(IBK기업은행)
wcn05002@newspim.com